Westwing Group SE

Westwing expandiert nach Großbritannien

Großbritannien wird als 23. Markt Teil von Westwings wachsender europäischer Präsenz

Bild-Infos

Download

München (ots)

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, expandiert nach Großbritannien und setzt damit seine europäische Wachstumsstrategie fort. Mit dem Launch erschließt Westwing seinen 23. Markt in Europa und macht sein kuratiertes Premium Home & Living Angebot erstmals für britische Kundinnen und Kunden verfügbar. Der Markteintritt ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Westwing als führende One-Stop-Destination für Premium Home & Living in Europa zu etablieren.

Als zweitgrößter Online Home & Living Markt Europas, nach Deutschland, bietet Großbritannien beste Voraussetzungen für eine Premium Positionierung. Britische Konsumentinnen und Konsumenten zeichnen sich durch eine hohe Designaffinität, ein starkes Interesse an Wohn- und Einrichtungsideen und einen wachsenden Qualitätsanspruch aus. Bereits heute priorisieren rund 80 Prozent der britischen Käuferinnen und Käufer hochwertige Produkte, was den Markt besonders attraktiv für Westwing macht.

"Der Markteintritt in Großbritannien ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, Westwing als Superbrand im Design zu etablieren. Britische Designliebhaberinnen und -liebhaber schätzen Qualität und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit - Werte, die tief in unserer Marken DNA verankert sind. Wir freuen uns sehr, unsere Welt des Beautiful Living in einen der einflussreichsten Designmärkte Europas zu bringen und damit noch mehr Kundinnen und Kunden zu erreichen", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Obwohl der stationäre Handel den britischen Home & Living Markt bislang dominiert, wächst der Online-Anteil kontinuierlich. Diese Entwicklung schafft ideale Bedingungen für Westwing als echte Love Brand im E-Commerce, Westwings Ansatz geht dabei über den reinen Möbelverkauf hinaus: Im Fokus stehen Inspiration und ganzheitliche Einrichtungslösungen für ein individuelles Zuhause, die auf die Bedürfnisse moderner britischer Konsumentinnen und Konsumenten zugeschnitten sind. International inspirierter, emotionaler Content mit lokalem Bezug bildet dabei die Grundlage des Markenkonzepts.

Mit dem Launch erhalten Designliebhaberinnen und Designliebhaber in Großbritannien Zugang zu einer sorgfältig kuratierten Auswahl an hochwertigen Möbeln und Wohnaccessoires aus der Westwing Collection. Ergänzt wird das Sortiment durch ausgewählte lokale Partnerbrands aus Großbritannien sowie internationale Designmarken wie Kartell, Le Creuset, Trudon, Louis Poulsen und Georg Jensen.

Zum Marktstart steht das vollständige Serviceportfolio Westwings zur Verfügung. Dazu zählen der Westwing Design Service mit individueller Einrichtungsberatung durch Inhouse Designerinnen und Designer inklusive realistischer 3D Konzepte, das dedizierte B2B Angebot für Geschäftskunden sowie der Westwing Liefer- und Montageservice.

ÜBER WESTWING

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 23 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Original-Content von: Westwing Group SE, übermittelt durch news aktuell