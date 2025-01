SHRS Consulting GmbH

Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS Consulting GmbH: Die wichtigsten Bausteine für den Aufbau einer erfolgreichen Door-to-Door-Agentur

Wer eine Agentur im Direktvertrieb erfolgreich aufbauen möchte, braucht mehr als nur den Willen erfolgreich zu sein – es geht vor allem um ein starkes Team, klare Strukturen und eine durchdachte Strategie. Wer von Anfang an die richtigen Grundlagen legt, kann ein Geschäftsmodell schaffen, das langfristig Erfolg hat. Aber welche konkreten Schritte sind dafür erforderlich?

Mit dem Wunsch, ein skalierbares Unternehmen zu schaffen, das nicht nur finanzielle Freiheit, sondern auch messbare Erfolge verspricht, wenden sich viele dem ambitionierten Vorhaben zu, eine eigene Door-to-Door-Agentur aufzubauen. Schließlich stehen die Chancen gut, so ihre Träume in die Realität zu verwandeln. Sie glauben, sie werden vieles besser machen, als dort, wo sie vor kurzem noch selbst als Verkäufer tätig waren, doch der Erfolg kommt nicht von selbst: Die Idee reicht hier keinesfalls aus. Stattdessen braucht es von Beginn an das richtige Fundament. „Der Erfolg einer Agentur im Haustürgeschäft steht und fällt mit der Basis“, mahnt Sabrina Nennemann, die gemeinsam mit Fabian Durek die SHRS Consulting GmbH gegründet hat. „Wer planlos in den Aufbau startet, wird sich daher kaum langfristig am Markt behaupten können.“

„Es braucht eine durchdachte Strategie, klare Strukturen und ein engagiertes Team“, ergänzt Fabian Durek. „Gleichzeitig müssen stabile Abläufe und effiziente Prozesse geschaffen werden, um eine gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen und für langfristige Kundenbeziehungen zu sorgen. Das ist nicht immer einfach, aber wer von Anfang an die richtigen Grundlagen legt, kann ein Geschäftsmodell schaffen, das nachhaltig Erfolg hat.“ Sabrina Nennemann und Fabian Durek wissen, wovon sie sprechen: Mit der SHRS Consulting GmbH führen die beiden Experten eine Unternehmensberatung, die sich auf Vertriebsorganisationen und Solo-Vertriebler spezialisiert und haben so den Door-to-Door-Markt in den letzten Jahren deutlich aufgerüttelt und hunderte erfolgreiche High-Performer und D2D Agenturen hervorgebracht. Wie Gründer mit ihrer eigenen Door-to-Door-Agentur monatlich 1.000 bis 2.000 Neukunden gewinnen können, veranschaulichen Sabrina Nennemann und Fabian Durek anhand der folgenden sechs Bausteine.

1. Eigene Verkaufskompetenz

Der Erfolg einer Door-to-Door-Agentur steht und fällt mit der Verkaufskompetenz des Unternehmers. Nur, wer selbst erfolgreich an der Haustür verkaufen kann, kann auch sein Team entsprechend ausbilden. Mitarbeiter übernehmen in der Regel etwa 50 Prozent der positiven Eigenschaften des Unternehmers, aber die schlechten Gewohnheiten kommen meist noch sehr viel stärker zum Tragen. Ohne ein klares Vorbild weiß niemand im Team, auf welche Details es wirklich ankommt. Sollte der Unternehmer diese Kompetenz selbst nicht vorweisen können, benötigt er loyale Teamleiter, die den Außendienst aktiv begleiten und die Mitarbeiter praxisnah ausbilden können. Denn eine erfolgreiche Ausbildung geschieht vor allem in der Praxis, nicht in der Theorie.

2. Effizientes Recruiting

Am Anfang muss noch nicht alles perfekt laufen, selbst ein Büro ist keine zwingende Voraussetzung – auch, wenn es die Arbeit erleichtern kann. Entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit, monatlich eine Vielzahl an Bewerbungen zu generieren – idealerweise zwischen 60 und 200 Bewerbungen. Nur durch ein gezieltes Vorgehen im Recruiting können Agenturleiter die richtigen Mitarbeiter finden, die langfristig für das Haustürgeschäft geeignet sind.

3. Gezielte Qualifizierung

Gute Direktvertriebler entstehen nicht durch Zufall: Schon der Auswahlprozess muss klar strukturiert sein, um gezielt die richtigen Talente identifizieren und fördern zu können. Der Schlüssel liegt darin, klare Kriterien zu definieren und gezielt die Bewerber auszuwählen, die das Potenzial haben, sich langfristig im Direktvertrieb zu behaupten.

4. Strukturierter Einstellungsprozess

Auch ein strukturierter Einstellungsprozess ist entscheidend dafür, wie gut neue Mitarbeiter ins Team integriert werden. Eine klare Kommunikation und eine gezielte Strategie sorgen dafür, dass neue Teammitglieder nicht nur von Beginn an motiviert sind, sondern sich auch erfolgreich in die Agenturstruktur einfügen. So wird eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit gelegt.

5. Praxisorientierte Ausbildung

Die Qualität der Ausbildung hat direkten Einfluss auf die Performance der Mitarbeiter. Je besser die Schulung, desto höher die Leistung. Eine praxisorientierte Schulung und kontinuierliche Weiterbildung sind daher essenziell. Mitarbeiter sollten nicht nur grundlegende Vertriebstechniken erlernen, sondern auch kontinuierlich neue Fähigkeiten entwickeln, um den Herausforderungen des Außendienstes gerecht werden zu können.

6. Stabiler Führungsprozess

Ein stabiler Führungsprozess spielt ebenfalls eine zentrale Rolle im Aufbau einer erfolgreichen Direktvertriebs-Agentur. Dabei muss unter anderem geklärt werden, ob man mit Festangestellten oder Selbstständigen zusammenarbeiten möchte. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, doch fest angestellte Mitarbeiter bieten in vielen Fällen mehr Loyalität und Konstanz. Zudem müssen Führungskräfte wissen, wie sie ihre Mitarbeiter motivieren, Vergütungspläne gestalten und das Team weiterentwickeln können. Ziel sollte es sein, nicht nur eine hohe Anzahl von Aufträgen zu generieren, sondern diese Aufträge auch stabil und sauber leisten zu können. Dabei sollte der Unternehmer eine entspannte Arbeitswoche von 25 bis 30 Stunden aufrechterhalten können, ohne durch das Alltagsgeschäft überfordert zu sein.

