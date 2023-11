pekutherm Kunststoffe GmbH

Recycling-Partnerprogramm für Kunststoffe bringt Nachhaltigkeit in Messebau und andere Branchen

Geisenheim (ots)

Pekutherm ermöglicht Closed-Loop für Acrylglas, Polycarbonat und andere Thermoplaste zwischen Herstellern und Verarbeitern

In verschiedensten Branchen nimmt die Nutzung von Werkstoffen wie Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polycarbonat (PC) deutlich zu. Darunter fallen auch zahlreiche Bereiche, in denen die hochtransparenten, schlagfesten und leichten Materialien vermehrt zum Einsatz kommen: Messe- und Ladenbau, Lichttechnik und viele weitere. Gleichzeitig wächst die Nachfrage zu nachhaltig gefertigten technischen Thermoplasten, die meist als Plattenmaterial in den Unternehmen verarbeitet werden. Die Hersteller reagieren auf die Nachfrage und greifen mehr und mehr auf Rezyklate zurück. Mit Pekutherm bietet der führende Recycling-Anbieter für thermoplastische Halbzeuge nun erstmals ein Recycling-Partnerprogramm an: "Wir bieten bereits seit einigen Jahren mit den Ecoboxen als Sammelcontainer für Altmaterial und Verschnitt, unserer eigenen Logistik und Aufbereitung, ein Kreislaufmodell an, das von mehr und mehr Verarbeitern genutzt wird und mittlerweile auch die Hersteller als aktiven Part einbezieht", sagt Heiko Pfister, Geschäftsführer von Pekutherm.

Pekutherm-Recycling-Partnerprogramm

Verarbeiter können leicht an dem Partnerprogramm teilnehmen und damit auch den eigenen Kunden zeigen, dass Nachhaltigkeit ernst genommen wird. Mit der klappbaren Ecobox - einem Sammelcontainer - können Reste, Verschnitt und abgebautes Altmaterial gesammelt werden. Mit einem eigenen Logistik-Konzept holt Pekutherm die Ecoboxen ab, sortiert und bearbeitet das Material. Am Ende steht ein sortenreines Granulat, das bei Herstellern von Acrylglas oder Polycarbonat zu neuen Produkten gleicher Güte verarbeitet wird - mit deutlich geringerem Einsatz von Ressourcen und Energie. Neben einem jährlichen Zertifikat, das die eingebrachte Menge und den gesparten CO2-Ausstoß ausweist, wird das Altmaterial auch vergütet.

Umweltsiegel für Partner

"Mit dem Pekutherm-Recycling-Partnerprogramm bieten wir der Industrie wie auch den Verarbeitern die Fortsetzung des 'Blauen Umweltengels', in diesem Fall für hochwertige Thermoplaste. Verarbeiter können zeigen, dass sie Verantwortung für das übernehmen, was mit Altmaterial und Verschnitt passiert, und gleichzeitig kann die Industrie auf hochwertige Rezyklat-Granulate zurückgreifen - ohne dazu bestehende Prozesse ändern zu müssen", erklärt Heiko Pfister von Pekutherm. Dazu wurde eigens ein Siegel erstellt, mit dem die Teilnehmer am Pekutherm-Recycling-Partnerprogramm auch nach außen zeigen, wie sehr Nachhaltigkeit heute im Vordergrund steht.

Seit Jahren schon gehören führende Kunststoffhersteller zu den Rezyklat-Kunden von Pekutherm, zukünftig geben diese Hersteller bereits beim Verkauf von technischen Thermoplasten wie PMMA oder PC die Empfehlung ab, dass auch Verarbeiter des Materials am Closed-Loop-Verfahren des Pekutherm-Recycling-Partnerprogramms teilnehmen.

Über Pekutherm

Pekutherm ist Deutschlands führender Recyclingbetrieb für Acrylglas (PMMA) und hat einen nachhaltigen Recycling-Kreislauf für das Material entwickelt. Durch die Sortierung und anschließende Aufbereitung entsteht ein hochwertiger Rohstoff, der für neue PMMA-Produkte zur Verfügung steht. Mit eigenen Ecoboxen, die bei Betrieben, in denen PMMA-Reste oder Altprodukte anfallen, platziert werden, geht Pekutherm den ersten Schritt zu einem neuen Leben für das Kunststoffprodukt. Im Betrieb wird das Produkt sortenrein zu Granulat verarbeitet. Der so gewonnene Rohstoff ermöglicht umweltfreundliche und ressourcenschonende neue Bauteile.

