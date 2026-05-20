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Warum KI bei der MPU-Vorbereitung an ihre Grenzen stößt

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Düsseldorf (ots)

Künstliche Intelligenz hält zunehmend Einzug in den Alltag – auch in sensiblen Bereichen wie der Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, kurz MPU. Auch dort greifen immer mehr Betroffene auf digitale Hilfsmittel zurück. Das wirkt zunächst modern und unkompliziert. Doch was viele nicht wissen: Der Einsatz von KI kann hier nicht nur ineffektiv, sondern sogar problematisch sein. Denn hier entscheidet am Ende nicht, ob eine Antwort gut klingt, sondern ob sie zur persönlichen Geschichte passt und glaubwürdig bleibt.

KI ersetzt keine echte MPU-Vorbereitung

Immer mehr Betroffene nutzen Chatbots und KI-Systeme, um sich auf ihre MPU vorzubereiten. Auf den ersten Blick scheint das praktisch: schnelle Antworten, jederzeit verfügbar, scheinbar kompetent.

Genau hier liegt jedoch das Problem. Die MPU ist keine theoretische Prüfung. Sie ähnelt eher einer mündlichen Begutachtung, bei der Persönlichkeit, Glaubwürdigkeit und individuelle Entwicklung im Vordergrund stehen. Eine rein textbasierte Vorbereitung greift hier zu kurz.

Keine Anerkennung durch Gutachterstellen

Ein entscheidender Punkt ist, dass eine rein KI-basierte Vorbereitung von Gutachterstellen nicht als fachlich begleitete MPU-Vorbereitung anerkannt wird. Die maßgeblichen Beurteilungskriterien (BUK), nach denen MPU-Gutachten erstellt werden, sehen keine KI-basierte Vorbereitung vor. Im Gegenteil: Eine solche Vorbereitung kann sogar kritisch bewertet werden, da sie keine nachvollziehbare persönliche Aufarbeitung darstellt.

Hinzu kommt, dass eine KI kein Zertifikat und keinen Teilnahme-Nachweis ausstellt. Damit fehlt ein wichtiger Bestandteil, der im MPU-Prozess erwartet wird.

Fehlender Zugang zu den Beurteilungskriterien (BUK)

Ein oft übersehener Aspekt sind die Beurteilungskriterien, nach denen MPU-Gutachten erstellt werden. Diese Kriterien sind nicht einfach frei als vollständige Arbeitsgrundlage im Internet verfügbar, sondern liegen als Fachliteratur vor. KI-Systeme haben deshalb keinen verlässlichen direkten Zugriff auf diese Inhalte und können keine belastbare Einschätzung im Sinne der Gutachterstandards liefern.

Antworten von KI-Tools basieren dadurch häufig auf allgemeinen Annahmen oder unvollständigen Informationen, nicht aber auf den tatsächlichen Bewertungsmaßstäben der MPU.

Falsche Prognosen und gefährliche Fehleinschätzungen

Viele Nutzer erwarten von KI eine Art Einschätzung, ob sie die MPU bestehen würden. Genau solche Prognosen sind jedoch problematisch. Eine KI kann die persönliche Entwicklung eines Betroffenen nicht realistisch bewerten. Sie erkennt nicht zuverlässig, ob jemand sein früheres Verhalten wirklich aufgearbeitet hat, ob wichtige Details fehlen oder ob Aussagen nur passend formuliert, aber inhaltlich nicht belastbar sind.

Das kann dazu führen, dass Betroffene sich falsch vorbereitet fühlen, obwohl wesentliche Punkte nicht ausreichend aufgearbeitet wurden.

Die größte Schwäche: fehlende menschliche Bewertung

Ein zentraler Bestandteil der MPU ist die Glaubwürdigkeitsprüfung. Gutachter achten nicht nur darauf, was jemand sagt, sondern auch darauf, wie glaubwürdig die Aussagen wirken. Dazu gehören Körpersprache, Reaktionsverhalten, emotionale Konsistenz und die Fähigkeit, spontan und nachvollziehbar auf Nachfragen zu antworten.

Genau das kann eine KI nicht leisten. Sie sieht keine Mimik, hört keine Stimme und erkennt keine Unsicherheiten. Damit fehlt der wichtigste Teil der Vorbereitung: das realistische Training der Gesprächssituation.

Viele Nutzer wissen nicht, wie sie richtig fragen

Ein weiterer praktischer Punkt wird häufig unterschätzt: Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie KI-Tools sinnvoll nutzen müssten, um brauchbare Antworten zu erhalten. Ihre Fragen bleiben oft zu ungenau, wichtige Hintergrundinformationen fehlen oder Antworten werden falsch eingeordnet.

Gerade bei der MPU-Vorbereitung kann das schnell problematisch werden. Wenn die Ausgangsinformationen unvollständig sind, entstehen auch unvollständige oder irreführende Antworten. Dadurch können zusätzliche Fehler in der Vorbereitung entstehen, statt echte Sicherheit zu schaffen.

Fazit: KI kann unterstützen – aber nicht ersetzen

Künstliche Intelligenz kann in vielen Bereichen hilfreich sein. Bei der MPU-Vorbereitung stößt sie jedoch an klare Grenzen.

Sie kann:

allgemeine Informationen liefern

Begriffe erklären

Sie kann nicht:

individuelle Entwicklung bewerten

Glaubwürdigkeit prüfen

reale Prüfungssituationen simulieren

anerkannte Nachweise liefern

Wer sich ausschließlich auf KI verlässt, geht ein unnötiges Risiko ein.

Einordnung für Betroffene

Die MPU ist ein sensibler Prozess, der auf echter Aufarbeitung und persönlicher Entwicklung basiert. Eine fundierte Vorbereitung erfordert daher mehr als nur Textantworten – sie braucht individuelle Analyse, Rückmeldung und realitätsnahe fallspezifische Übungssituationen.

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