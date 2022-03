TrueLayer

TrueLayer holt den ehemaligen Amazon-Vorstand David Exposito in die Führungsriege

Madrid (Spanien) (ots)

TrueLayer, Europas führende Open Banking Plattform, ernennt den ehemaligen Amazon-Vorstand David Exposito zum Vice President für EU Sales. In der neu geschaffenen Position wird Exposito für die kommerziellen Abläufe verantwortlich sein und die Entwicklung des Unternehmens einschließlich der europäischen Country Manager leiten.

Der in Madrid ansässige Exposito hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Zahlungsverkehr sowie E-Commerce und stößt im Zuge der weiteren Expansion in Europa zu TrueLayer. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Open-Banking-Plattform für Daten, Verifizierung und Konto-zu-Konto-Zahlungen durch die Anbindung führender Banken in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland und Portugal erweitert.

"Der Zahlungsverkehr befindet sich in einem grundlegenden Wandel, angetrieben durch die veränderten Erwartungen der Verbraucher, die Nachfrage der Händler und Technologien, die wiederum ein besseres Zahlungserlebnis schaffen. Open Banking ist der Katalysator für den Wandel mit höheren Akzeptanzraten, weniger Betrug und sofortiger Abwicklung", so Exposito. "TrueLayer steht an der Spitze dieser Entwicklung und ich freue mich auf die Reise, da wir die Art und Weise, wie die Welt bezahlt, verändern wollen."

Vor TrueLayer war Exposito acht Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Amazon tätig, zuletzt als Leiter für den Vertrieb und die Verwaltung mehrerer Zahlungsprodukte in der EU, darunter das EU Branded Currency Portal des Unternehmens. Weitere Expertise sammelte er als Leiter des Amazon B2B-Kanals für Frankreich, Italien und Spanien. Zusätzlich bekleidete er Führungspositionen in multinationalen Unternehmen wie Transcom und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

Exposito ist Unternehmer aus Leidenschaft und Gründer von AdFiedlia. Das spanisches Portal entwickelte die erste Facebook-App für den P2P-V von Geschenken und ist eine B2B-Plattform für Mitarbeiterprämien. Mittlerweile hat Exposito das Unternehmen verkauft.

Max Emilson, Chief Revenue Officer bei TrueLayer, betont: "TrueLayer zieht die größten Talente der gesamten Zahlungsverkehrbranche an und bringt Experten von Ayden, Amazon, Klarna und anderen zusammen, um Open Banking-Zahlungen populär zu machen. Davids kaufmännische Denkweise und seine Erfahrung mit komplexen, multinationalen Händlern sind für uns von großer Bedeutung und werden unsere europäische Expansion beschleunigen."

Über TrueLayer

TrueLayer ist eine globale Open Banking Plattform, die es Innovatoren aus jeder Branche ermöglicht, für ihre Kunden eine bessere Erfahrung in Geldangelegenheiten zu schaffen. Wir wollen, dass das Finanzsystem für alle funktioniert und erweitern daher Zugangsmöglichkeiten, indem wir den Menschen Fintech an die Hand geben. TrueLayer wurde 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Verbrauchern und Unternehmen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2021 haben wir die Anzahl unserer Kunden verdoppelt. In dieser Zeit stieg das über uns abgewickelte Zahlungsvolumen um 400 Prozent, der Wert der monatlichen Zahlungen um 800 Prozent.

TrueLayer (Ireland) Limited ist von der Central Bank of Ireland gemäß den European Union (Payment Services) Regulations 2018 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen und reguliert (Firm Reference Number: C433487). Eingetragener Sitz: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104. Firmennummer 671615.

