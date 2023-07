ECOVACS ROBOTICS

Prime Day: Smarte Haushaltsgehilfen von ECOVACS zum Top-Preis

Bis zu 47 % Rabatt auf ECOVACS-Produkte

Düsseldorf (ots)

Der Sommer verwöhnt uns mit strahlender Sonne und hohen Temperaturen. Die besten Voraussetzungen also, um viele Stunden draußen zu verbringen. Allerdings: Das routinemäßige Säubern der Wohnung macht sich deswegen nicht von allein und kostet wertvolle Zeit. Oder etwa doch nicht? Die innovativen DEEBOT Saugwischroboter von ECOVACS nehmen uns die Arbeit ab und lassen uns den Sommer in vollen Zügen genießen - dank neuester Navigationstechnologie, kraftvoller Saugleistung, verbesserter Wischtechnik und weiteren Features.

Der Prime Day am 11. und 12. Juli kommt jetzt mit besonderen Angeboten zum DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1e OMNI, DEEBOT T20 OMNI und weiteren smarten Haushaltsgehilfen von ECOVACS - echte Deals für wahre Champions, so wie die rund eine Millionen Nutzer:innen, die bereits einen cleveren Roboter von ECOVACS besitzen.

Jetzt die Prime Day Deals von ECOVACS entdecken:

DEEBOT X1 OMNI - mit praktischer Reinigungsstation

Der DEEBOT X1 OMNI ist die Premium-Lösung von ECOVACS. Mit einer Saugkraft von 5000 Pa und zwei rotierenden Wischplatten überlässt er beim Reinigen nichts dem Zufall. Sind die Wischmops verschmutzt, fährt er zurück in die mitgelieferte OMNI-Reinigungsstation, die die Wischtücher sauber und frisch hält. Per KI-gestützter Navigation meistert er jede Herausforderung und lässt sich bequem per YIK0-Sprachassistent steuern.

DEEBOT X1e OMNI - die ultimative Reinigungslösung

Ebenfalls mit einer All-in-One-OMNI-Reinigungsstation ausgestattet, bleibt der DEEBOT X1e OMNI Saugroboter jederzeit in einem hervorragenden Zustand. Ein 4-stufiges Reinigungssystem garantiert eine kraftvolle Tiefenreinigung, die AIVI 3.0-Technologie sorgt dafür, dass er Hindernisse KI-basiert erkennt und problemlos umkurvt.

DEEBOT T20 OMNI - der Champion für Haustierbesitzer:innen

Der DEEBOT T20 OMNI ist die neueste Generation aus der DEEBOT T-Serie von Reinigungsrobotern und offizieller Markenpartner von Buddy Holly, dem Gewinnerhund der "Best in Show" Kategorie der diesjährigen Westminster Kennel Club Dog Show. Der DEEBOT T20 OMNI von ECOVACS ist der erste All-in-One Saug- und Wischroboter mit Heißwasser-Mopp-Waschtechnologie und säubert dank neuer Auto-Mopp-Hebefunktion nicht nur Hartböden und Teppiche in einem Gang, er befreit den Mopp auch automatisch von Schmutz und Rückständen mit heißem Wasser - optimale Voraussetzungen also, um allerlei Schmutz, wie Futterreste von Haustieren effizient verschwinden zu lassen. Tierhaare nimmt der Roboter gekonnt mit einer neuen integrierten Gummibürste auf.

Ebenfalls zum Special-Preis am Prime Day erhältlich sind weitere Highlights von ECOVACS. Der WINBOT W1 PRO ist das Nonplusultra unter den Fensterputzrobotern. Mit dem automatischen Cross-Sprühsystem entfernt er problemlos Schmutz und Flecken vom Fenster - und das dank WIN-SLAM 3.0-System auf dem effizientesten Weg. Das gilt auch für den GOAT G1, dem brandneuen intelligenten Mähroboter von ECOVACS mit zentimetergenauer Navigation und Hindernisvermeidung. Für frische, gesunde Luft in den eigenen vier Wänden sorgt der AIRBOT Z1: Der mobile, KI-gestützte WiFi-Luftreiniger-Roboter reinigt die Luft und ist die ideale Lösung gegen Pollen, Milben, Viren und Bakterien.

Über ECOVACS ROBOTICS

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen so weit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird. Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovacs.com.

