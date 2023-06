ECOVACS ROBOTICS

Deebot N10 Plus: kompromisslos sauber

Der neueste DEEBOT der N Serie kombiniert eine um +87 % verbesserte Saugleistung und hochpräzise Kartierung für eine perfekt zugeschnittene Reinigung

Düsseldorf (ots)

ECOVACS ROBOTICS, der weltweit führende Hersteller von intelligenten Haushaltsrobotern, präsentiert seine neueste Produktinnovation im Segment "bestes Preis-Leistungs-Verhältnis": Der DEEBOT N10 PLUS nutzt eine 2-in-1-Saug- und Wischfunktion und arbeitet mit einer präzisen Kartierung, die ihm eine intelligente, perfekt auf den Raum zugeschnittene Reinigung ermöglicht. Zudem wird sein Staubbehälter automatisch in der Absaugstation geleert. Kurzum: Der innovative Nachfolger der DEEBOT N8 Serie garantiert eine hocheffiziente Reinigung in nur einem einzigen Durchgang.

+87 % verbesserte Saugleistung im Vergleich zum Vorgängermodel und 300 Minuten Laufzeit mit nur einer Ladung

Mit dem DEEBOT N10 PLUS wird das automatische Reinigen von Böden effizienter und einfacher denn je. Mit einer maximalen Saugleistung von 4.300 Pa entfernt der smarte Roboter Staub und Schmutz, der sich tief in Ritzen oder im Teppich festgesetzt hat, problemlos. Dabei ist der N10 PLUS in vielerlei Hinsicht intelligent: Mit Ultraschallsensoren ausgestattet, vermeidet er Teppichböden, wenn gerade Hartböden feucht gewischt werden, und erhöht automatisch seine Saugleistung, wenn beim Saugen ein Teppichboden überfahren wird. Dabei arbeitet er besonders energieeffizient: Dank eines 5.200 mAh Akkus kann er mit nur einer einzigen Ladung bis zu 300 Minuten lang reinigen und deckt dabei eine Fläche von bis zu 400 m2 ab. Damit weist der DEEBOT N10 PLUS, im Vergleich zum Vorgänger, eine Steigerung der Saugleistung um +87 % und Verlängerung der Laufzeit um +82 % auf. Damit dabei kein Wasser austritt, das den Boden übermäßig befeuchtet, kommt im OZMO-Wischsystem eine Präzisions-Mikrowasserpumpe zum Einsatz.

LiDAR-Navigationssystem mit verbessertem Erfassungsbereich des dToF-Lasers zu vorherigen Mapping-Technologien

"Der neue DEEBOT N10 PLUS bietet ein Maximum an Effizienz und Komfort zu einem erschwinglichen Preis. Wir wollten einen Roboter entwickeln, der nicht nur die verschiedenen Bodenbeläge von Staub und Schmutz befreit, sondern ebenso keine Rückstände hinterlässt und darüber hinaus auch das Entleeren des Staubbehälters selbst übernimmt", erklärt Senthoorran Rajendran, Product Marketing Specialist bei ECOVACS ROBOTICS. Der DEEBOT leert seinen Staubbehälter nach jeder Reinigung automatisch an seiner Absaugstation. Damit er dort jederzeit hinfindet und auch Hindernisse auf dem Boden sicher umkurvt, ist er mit der innovativen TrueMapping 2.0-Technologie von ECOVACS ausgestattet. Das neue laserbasierte LiDAR-Navigationssystem erstellt systematische Reinigungswege sowie Karten und bietet einen 2-fach besseren Erfassungsbereich des dToF-Lasers.

"Außerdem wird die Präzision deutlich erhöht und die Reinigung noch effizienter. Der N10 PLUS führt 360°-Scans durch, um den effizientesten Weg für eine schnelle, gründliche Reinigung sicherzustellen. Das hebt das Reinigungserlebnis auf ein neues Level", so Senthoorran Rajendran. Die umfassende Smart-Home-Kompatibilität, eine benutzerfreundliche, intuitive Bedienung per App sowie Staubbeutel und Filter, die Gerüche wirkungsvoll und antibakteriell absorbieren, tragen zum sehr hohen Komfort des DEEBOT N10 PLUS bei.

Vom 28. Juni bis zum 18. Juli erhalten Nutzer bei Bestellung eines DEEBOT N10 PLUS drei Reinigungstücher kostenlos dazu. Ab dem 19. Juli ist der DEEBOT N10 PLUS zum UVP von 499 EUR auf Amazon und im ECOVACS Onlineshop erhältlich.

Über ECOVACS ROBOTICS

Die ECOVACS Group wurde 1998 von Qian Dongqi gegründet. 2006 erweiterte der Elektronikhersteller seine Geschäftstätigkeit durch ECOVACS ROBOTICS, ein Unternehmen, das auf die Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsrobotern spezialisiert ist. Unter dem Motto "Robotics for All." ist es das Zukunftsbild des vielseitigen Robotik-Herstellers, innovative Lösungen so weit zu fördern, dass eine Symbiose zwischen Mensch und Roboter im Alltag sowie in der Produktion geschaffen wird. Weitere Informationen rund um innovative Haushaltshelfer erhalten Sie auf www.ecovacs.com.

Original-Content von: ECOVACS ROBOTICS, übermittelt durch news aktuell