HÄAGEN-DAZS GIBT SEINE FÜNF GEWINNERINNEN FÜR DAS #roseproject BEKANNT: WIR FEIERN MUTIGE FRAUEN AUF DER GANZEN WELT, DIE SICH NICHT ZURÜCKHALTEN

London, 6. März 2024 (ots/PRNewswire)

Das Häagen-Dazs #roseproject ist eine globale Initiative mit einer Förderung von $100.000, die bemerkenswerte Frauen unterstützt, ganz unter dem Motto #WomenWhoDontHoldBack

Die fünf Gewinnerinnen erhalten jeweils einen gleichen Anteil, um ihr Potenzial auszuschöpfen und ihren Auftrag zu finanzieren

Nach einem erfolgreichen Start in 2023 wird das Projekt nun fortgesetzt und die Nominierungen für 2024 sind nun wieder eröffnet

Zum Internationalen Frauentag werden in den Häagen-Dazs Cafés in ganz Europa, Asien und Lateinamerika, kostenlose Eiskugeln der Lieblingssorte der Gründerin „Vanille" ausgegeben

Häagen-Dazs unterstützt Frauen in Großbritannien, Taiwan und Indien mit einer limitierten Produktedition und Spenden.

Im Vorfeld des Internationalen Frauentags verkündet Häagen-Dazs die fünf außergewöhnlichen Gewinnerinnen des #roseprojects von 2023. Das #roseproject ist eine globale Initiative, die zu Ehren der Mitbegründerin, Rose Mattus kreiert wurde und nun zu Nominierungen aus der ganzen Welt aufgerufen hat, um erfolgreiche Frauen auszuzeichnen.

Zu den Gewinnerinnen des Jahrgangs 2023 gehören Eunice Maia aus Portugal, Jennifer Seifert und Karol Ivanna Aceves Flores aus Mexiko, Sarah Kandolo aus Südafrika und Yarett Piñeiro aus Puerto Rico. Weitere Informationen über die Gewinnerinnen und ihre unglaublichen Geschichten finden Sie unter https://iwd.haagen-dazs.global. Jede Gewinnerin erhält einen gleichen Anteil der Förderung in Höhe von $100.000, um ihre außergewöhnliche Arbeit fortzusetzen, ihr Potenzial zu auszuschöpfen oder eine Sache zu unterstützen, die Ihnen am Herzen liegt.

Das #roseproject wird ein zweites Jahr lang fortgesetzt, um neue Kandidatinnen für 2024 auszuzeichnen. Nominierungen sind offen und können bis zum 31. Juli 2024 eingereicht werden. Nominieren Sie sich selbst oder eine andere inspirierende Frau, die eine besondere Anerkennung verdient auf https://iwd.haagen-dazs.global.

Aurélie Lory, Globale Geschäftsführerin der Häagen-Dazs-Geschäfte und Jurymitglied beim Rosenprojekt, sagte: „Als eine Marke, die von einer Frau mitbegründet wurde, hat Häagen-Dazs die Ehre, dieses Erbe weiterzugeben und Frauen auf allen Ebenen zu unterstützen und zu fördern. Das #roseproject ist die perfekte Plattform dafür. In diesem Jahr werden wir am Internationalen Frauentag nicht nur unsere ersten fünf erfolgreichen Gewinnerinnen des #roseprojects bekannt geben, sondern auch unsere Unterstützung für gemeinnützige Organisationen ausweiten und die mutige Held*innen des Alltags mit Verlosungen in Geschäften feiern. Wir hoffen, dass die unglaublichen Gewinnerinnen dieses Jahres andere talentierte und mutige Frauen dazu inspirieren, ihre eigene Geschichte zu erzählen oder andere bei den diesjährigen Nominierungen vorzuschlagen."

Als Teil des Engagements von Häagen-Dazs, Frauen aus unterschiedlichen Bereichen zu unterstützen, verpflichtet sich die Marke, wichtige frauenorientierte Wohltätigkeitsorganisationen in Asien und Europa durch limitierte Produkte vom #roseproject und den Verkauf in Geschäften zu unterstützen. Zu den Wohltätigkeitsorganisationen gehören The Prince's Trust Change a Girl's Life program in Großbritannien, The Awakening Foundation in Taiwan und BAIF in Indien.

Am Freitag, den 8. März 2024, werden die Feierlichkeiten in den Häagen-Dazs-Cafés fortgesetzt, und zwar mit einer weltweiten Gratis-Eiskugel sowie mit Sonderaktionen für das Lieblingseis der Gründerin „Vanille" in ausgewählten Geschäften. Weitere Informationen über das #roseproject und wie man nominiert, finden Sie unter https://iwd.haagen-dazs.global oder auf Instagram unter @haagendazs_roseproject.

