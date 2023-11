DAS HÄAGEN-DAZS ROSE PROJECT GIBT DIE TOP 50 #WOMENWHODONTHOLDBACK NOMINIERTEN SOWIE DIE MITGLIEDER DER WEIBLICHEN, INTERNATIONALEN JURY BEKANNT

London, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Häagen-Dazs startet "The Rose Project" zu Ehren der wegweisenden Mitbegründerin Rose Mattus: Eine globale Initiative mit einem 100.000-Dollar-Stipendium zur Unterstützung von #WomenWhoDon'tHoldBack - Zu den Feierlichkeiten am International Frauentag selbst wird es in ...

mehr