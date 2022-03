neomovie

Kundengewinnung leicht gemacht

neomovie produziert exzellente Erklärvideos, die jedes Angebot kurz und prägnant darstellen

Ravensburg (ots)

Die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Internetnutzers beträgt nur acht Sekunden. In dieser kurzen Zeit werden die Inhalte einer Webseite meist nur überflogen und nicht wirklich wahrgenommen. Das hat zur Folge, dass sich Website-Besucher schwierig in Kunden konvertieren lassen.

Beim Einsatz eines Videos erhöht sich die Aufmerksamkeitsspanne beträchtlich. "Kurz und prägnant formuliert, bringen sie innerhalb von 60 - 90 Sekunden jedes Angebot auf den Punkt und liefern den Interessenten alle Informationen, die sie brauchen. So werden mehr Kunden gewonnen", so Matthias Langwald, Gründer von neomovie.

Dem Interessenten wird sofort klar, wie das Angebot sein spezifisches Problem löst. Durch eine Kombination von Bild und Ton bleibt der Inhalt deutlich länger in Erinnerung und steigert die Neukundenquote. neomovie spezialisiert sich auf die Erstellung von Erklärvideos für Unternehmenskunden, um ihnen klare Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz zu verschaffen. Durch Videos erkennen die potenziellen Kunden in kurzer Zeit den Mehrwert eines Produkts oder einer Dienstleistung.

neomovie arbeitet ausschließlich mit eigens entwickelten Skripten für Videos. Diese werden von geschulten Drehbuchautoren unter besonderer Berücksichtigung von verkaufspsychologischen Aspekten geschrieben. Dadurch wird der Mehrwert für den Kunden ganz prominent in den Vordergrund gestellt. In einem nächsten Schritt werden individuelle Grafiken und Videostile kreiert, die die jeweilige Zielgruppe optimal ansprechen.

"In den letzten Jahren haben wir es geschafft, viele Firmen aus diversen Branchen von unseren Leistungen zu überzeugen", so Matthias Langwald. IT, Medizin, Finanzen, Recruiting & Karriere, Events und Veranstaltungen, Marketing oder das Handwerk sind nur einige wenige Beispiele von Branchen, in denen die Kunden von neomovie tätig sind. Erklärvideos eignen sich perfekt für jedes Unternehmen, denn sie erklären komplexe Sachverhalte anschaulich und schnell.

Erklärvideos eröffnen den Unternehmen viele neue Möglichkeiten, neue Geschäfts- oder Endkunden zu gewinnen. neomovie setzt auf individuelle Beratung. Im Rahmen eines kostenfreien Erstgesprächs erhalten Unternehmen eine erste Strategie und Drehbuch für ein potenzielles Video.

Über neomovie

neomovie wurde von Matthias Langwald gegründet und hat ihren Sitz im wunderschönen Ravensburg. neomovie spezialisiert sich auf die Erstellung von hochwertigen Erklärvideos. Alle Produktionsschritte sind digitalisiert und lassen sich per Telefon und Videokonferenz zügig abwickeln. Auch ein persönliches Treffen vor Ort ist möglich, aber kein Muss für eine erfolgreiche Videoproduktion.

