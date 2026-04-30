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TÜVIT prüft erste KI-Lösung als 100 % halluzinationsfrei - EMMA®AI Vorreiter bei vertrauenswürdiger KI

Gelsenkirchen (ots)

evocenta setzt mit ihrer KI-Lösung EMMA®AI neue Maßstäbe für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz. Die KI-Lösung wurde von der TÜV Informationstechnik GmbH, Teil der TÜV NORD GROUP, in einem Prüfverfahren intensiv auf ihre Halluzinationsfreiheit untersucht. Der Prüfbericht bescheinigt EMMA®AI eine 100%ige Halluzinationsfreiheit.

Damit ist EMMA®AI die einzige TÜV-geprüfte KI-Agentin weltweit, die nachweislich keine fehlerhaften oder frei erfundenen Inhalte generiert. Die Architekturprüfung weist nach, dass Ihre Technologie Halluzinationen, d.h. faktisch falsche Antworten, absolut ausschließt und nicht durch Prompt Injections manipuliert werden kann.

"Wir sind sehr stolz darauf, der erste und einzige KI-Anbieter auf dem Markt zu sein, der rechtssichere und halluzinationsfreie KI-Lösungen für Industrie und den Public Sektor zur Verfügung stellen kann. Damit können Haftungsrisiken für unsere Kunden vollständig ausgeschlossen werden. EMMA®AI hat das Prüfverfahren mit Bestwerten bestanden. Das bestätigt unseren Anspruch, durch unsere proprietäre IHP-Technologie KI-Systeme zu entwickeln, die keinerlei Risiken für die Anwender bieten und sämtliche Haftungsrisiken für Unternehmen vollständig ausschließen", sagt Laura Schuppert, Senior Vice President der evocenta.

Die unabhängige Prüfung der TÜVIT umfasste Testings im Realbetrieb sowie unter simulierten Prompt-Injection-Szenarien während der mehrmonatigen Evaluationsdauer. In allen Fällen lieferte EMMA®AI absolut korrekte und verlässliche Ergebnisse - ein entscheidender Vorteil für Unternehmen und Organisationen, insbesondere in sensiblen und regulierten Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung oder bei KRITIS-Unternehmen.

"Im Rahmen umfangreicher und anspruchsvoller Testverfahren hat EMMA®AI sowohl im Normalbetrieb als auch unter verschärften Prüfszenarien konsistent faktenbasierte Ergebnisse geliefert. In den durchgeführten Tests wurden keine Halluzinationen festgestellt.", ergänzte Melanie Bohnen, AI-Security-Expertin bei TÜVIT.

Im praktischen Einsatz zeigt sich: EMMA®AI steigert nicht nur die Servicequalität, sondern entlastet die Mitarbeiter bei gleichzeitiger Kostenreduktion und absoluter Halluzinationsfreiheit und Datensicherheit. Damit positioniert sich evocenta deutschlandweit als Pionier für eine neue Generation sicherer, geprüfter KI-Lösungen.

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