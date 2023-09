Hotel Westend ***

Die Stadt berührt und der Wein verführt - das ist Dolce Vita in Meran

Meran

Der Herbst in Meran ist zweifellos eine der faszinierendsten Jahreszeiten, um die Schönheit dieser charmanten Stadt in Südtirol, Italien, zu erleben. Die heißen Sommertage weichen milden Herbsttemperaturen. Doch der Herbst in Meran bietet mehr - er offenbart eine malerische Symphonie aus Farben, Düften und Atmosphäre.

Die berühmten Promenaden von Meran, wie der Tappeinerweg und die Passerpromenade, sind im Herbst besonders reizvoll. Spaziergänge entlang dieser Pfade bieten nicht nur atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Berge und Täler, sondern auch die Möglichkeit, die herbstliche Natur aus nächster Nähe zu bewundern. Das Rascheln der Blätter unter den Schuhen und der Duft von frischer Luft verleihen diesen Spaziergängen eine meditative Qualität.

Die Herbstzeit in Südtirol ist auch die Haupterntezeit. Die Apfel- und Weinberge der Region sind zu dieser Jahreszeit in voller Pracht, und die Bauernhöfe laden Besucher ein, an den Erntearbeiten teilzunehmen. Das Pflücken von Äpfeln oder das Beobachten der Weinlese vermittelt ein Gefühl der Verbundenheit mit der ländlichen Tradition und der Natur. Zusätzlich zu all diesen sinnlichen Erfahrungen gibt es im Herbst in Meran auch kulturelle Veranstaltungen und Festivals für Besucher jeden Alters.

Ein Höhepunkt der Herbstveranstaltungen ist zweifellos das Weinfestival in Meran. Dieses findet vom 3. bis 7. November 2023 statt. Die Region Südtirol ist für ihre exquisiten Weine bekannt, und da ist gerade das Weinfestival eine perfekte Gelegenheit, die Vielfalt der lokalen Tropfen zu erkunden. Mehrere Tage lang werden wertvolle Tropfen und gastronomische Köstlichkeiten im Kurhaus von Meran angeboten, auf das Publikum warten allerlei lukullische Genüsse: Vorträge, Führungen, Verkostungen und Preisverleihungen.

Insgesamt verkörpert der Herbst in Meran die Essenz dieser bezaubernden Region: Genuss, Geselligkeit und die Schönheit der Natur.

Hoteltipp für Ihren Herbsturlaub in Meran: Hotel Villa Westend, das kleine aber feine 3 Sterne Art-Nouveau-Hotel direkt im Zentrum von Meran, umgeben von einer üppigen und weitläufigen Gartenlandschaft. Die etwas andere Unterkunft für einen Urlaub der besonderen Art. Wer im Urlaub nach Erholung und Genuss sucht und nostalgischen Charme schätzt, der findet im Hotel Villa Westend die perfekte Unterkunft. Das Jugendstil-Hotel befindet sich nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt und liegt direkt an der berühmten Passerpromenade.

Bunter Herbst in Meran buchbar bis zum 15.11.2023 3 Nächte / 4 Tage im Hotel Westend ab EUR 375,- pro Person inklusive:

3 Übernachtungen im Doppelzimmer

Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal

Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum

Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme)

10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran

Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme

MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften usw.

Sleep and Shop Card (Ermäßigung von 10% in ca. 25 Geschäften)

kostenloser Parkplatz direkt am Hotel

kostenloser Fahrradverleih direkt am Hotel

