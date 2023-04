Hotel Westend ***

Blütenpracht und mediterranes Klima, das ist Meran im Frühling

Erleben Sie den Frühling in Südtirol und entdecken Sie das wunderschöne Meran und seine Umgebung. Lassen Sie sich bezaubern von den Gärten von Schloss Trauttmansdorff, erwandern Sie den Tappeinerweg oder die zahlreichen Waalwege und genießen Sie das besondere Flair im 3-Sterne Hotel Westend.

Ihr Urlaub in Meran beginnt mit einem herzlichen Empfang in diesem kleinen und gemütlichen Jugendstilhotel in ruhiger Lage im Zentrum von Meran. Die Zimmer bieten hohe Räume, antike Parkett-Böden und eine teilweise originale "Art Nouveau" Inneneinrichtung. Im bezaubernden Hotelgarten finden Sie einen ruhigen Rückzugsort nach einem erlebnisreichen Tag.

Eines der Highlights Ihres Aufenthalts in Meran sind die Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Der Park bietet einzigartige Aussichten auf die Umgebung und ist ein idealer Ort, um einen Tag in der Natur zu verbringen. Tauchen Sie ein in eine Oase der Blütenpracht und entdecken Sie exotische Pflanzen aus aller Welt in einer atemberaubenden Kulisse. Spazieren Sie durch die farbenfrohen Terrassen und lassen Sie sich von der Vielfalt der Flora und Fauna verzaubern.

Der Tappeiner Weg ist ein weiteres Muss für Naturliebhaber und Wanderbegeisterte. Dieser spektakuläre Panoramaweg führt entlang des Hangs über Meran und bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Berge und das Meraner Land. Genießen Sie den Duft von frischem Gras, Kräutern und blühenden Blumen, während Sie auf diesem malerischen Weg spazieren und die Schönheit der Natur hautnah erleben.

Noch mehr von der Natur rund um Meran erkunden Sie auf den sogenannten "Waalwegen". Waale sind künstlich angelegte Wasserkanäle, die zur Bewässerung von Obstwiesen und Weinbergen dienen. Schmale Wege entlang dieser Kanäle werden deshalb auch "Waalwege" genannt und sind typisch für die Gegend. Heute zählen die Waalwege rund um Meran zu den beliebtesten Spazierwegen Südtirols. Sie verlaufen meist eben durch Wälder, Apfelwiesen oder Weinreben und führen vorbei an historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Die Waalwege rund um Meran haben eine Gesamtlänge von ca. 60 Kilometern und sind größtenteils das ganze Jahr über begehbar.

Zurück im Hotel Westend können Sie sich im hoteleigenen Garten entspannen und die Seele baumeln lassen. Aufgrund der idealen Lage, direkt an der Passerpromenade, können Sie zu Fuß in die Meraner Lauben spazieren. Lassen Sie den Tag in den zahlreichen Gastgärten entlang der Promenade ausklingen oder mit einem Abendessen im Rahmen der Halbpension im hoteleigenen Restaurant.

Ob Sie einen erholsamen Urlaub, aktive Wanderungen oder kulturelle Entdeckungen suchen, Meran und das Hotel Westend bieten Ihnen die perfekte Kombination aus Erholung und Erlebnissen.

Frühling in Meran bis 20.06.2023 3 Nächte / 4 Tage ab EUR 299,- pro Person inklusive:

3 Übernachtungen im Doppelzimmer

Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal

Kombiticket Trauttmansdorff + Therme: 1 Eintritt in die Gärten + 1 Eintritt für 3 Stunden in die Therme Meran (ohne Sauna) mit Essensgutschein für EUR 10,00 im Thermen-Restaurant

5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme MeranKostenloser Fahrradverleih direkt im Hotel

Kostenloser Parkplatz am Hotel

MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften

Sleep & Shop Card für Rabatte in exklusiven Geschäften in Meran

Weitere Informationen unter: www.westend.it

