Julia Greb

Julia Greb veranstaltet den Business Booster Erfolgstag für Tiertherapeuten am 29. April 2023

Bochum (ots)

Julia Greb, Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin für Pferde, veranstaltet am 29. April 2023 den Business Booster Erfolgstag für Tiertherapeuten. Das Event findet im Restaurant "Zum grünen Gaul" in Bochum statt. Es handelt sich um eine exklusive Veranstaltung für die Mitglieder der BusinessBooster Mastermind von Julia Greb. Zudem soll einer begrenzten Auswahl von Tiertherapeuten, die bislang noch nicht mit Julia Grebs Businesscoaching in Berührung gekommen sind, der Zugang zum Event ermöglicht werden. Interessenten sollten sich hierzu rechtzeitig auf der Warteliste eintragen lassen, da die Anzahl der Teilnehmer auf 40 begrenzt ist.

Veranstalterin Julia Greb: "Die Liebe zum Tier ist für viele Menschen mehr als nur ein Hobby - sie ist Beruf und Berufung zugleich. Allerdings ist es nicht immer einfach, sich in diesem Bereich ein eigenes Business aufzubauen. Mit dem Business Booster Erfolgstag möchte ich Unternehmern in der Tierbranche, die planbar mehr Kunden haben möchten, ohne dass ihnen Selbstzweifel im Weg stehen, die Möglichkeit bieten, Gleichgesinnte zu treffen, die sich gemeinsam über die Zukunft in diesem Bereich austauschen möchten."

Neben exzellenten Möglichkeiten zum Netzwerken erwarten die Teilnehmer tiefe Insights für Tiertherapeuten mit verschiedenen Referenten zu relevanten Businessthemen wie Kundenbindung, Online-Marketing oder Geschäftsverbindungen. Neben Julia Greb wird auch der Tierarzt Jörg Grafen seine Expertise weitergeben und seine Erfahrungen teilen. Zudem erhalten Mastermind-Mitglieder die Möglichkeit, ihre Zuhörer mit Geschichten aus der Praxis zu inspirieren. Mehrere Topic Tables laden außerdem dazu ein, sich über Themen wie mentales Coaching im Reitsport, Trauerbegleitung beim Tier und kinesiologisches Taping beim Pferd zu informieren. Abgerundet wird der Business Booster Erfolgstag durch ein High-Quality Dinner - der perfekte Rahmen, um wertvolle geschäftliche Verbindungen zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern.

Das Event soll ab dem 29. April 2023 alle drei Monate für Mitglieder der BusinessBooster Mastermind von Julia Greb stattfinden, um sie über die neuesten Entwicklungen am Markt auf dem Laufenden zu halten. Mastermind-Mitglieder erhalten durch ihr Coaching-Abo kostenfreien Zutritt zur Veranstaltung inklusive Dinner. Zudem soll einer begrenzten Anzahl auswärtiger Tiertherapeuten der Zugang zum Event ermöglicht werden. Für sie belaufen sich die Kosten auf 250 Euro pro Person inklusive Dinner.

"Gerade Unternehmer in der Tierbranche nehmen sich oft viel zu wenig Zeit zum Netzwerken. Dabei ist der Austausch mit Gleichgesinnten essenziell, um zu verstehen, dass auch andere Unternehmer sich mit denselben oder ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen. Mit dem Business Booster Erfolgstag möchte ich Tiertherapeuten hierzu die ideale Plattform bieten. Das Event ist mit Inhalten angereichert, die in dieser Form selbst in meinem Businesscoaching nicht vorkommen und bietet damit eine exklusive Möglichkeit. Auf den persönlichen Austausch freue ich mich sehr", so Julia Greb.

Weitere Informationen zum Angebot von Julia Greb finden Interessierte unter: http://jg-horsemanagement.de/

