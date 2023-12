FAIRFAMILY® GmbH

Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH: TOP Ausnahme-Arbeitgeber in der Hotellerie und Gastronomie

Fürstenfeldbruck (ots)

Gemeinsam etwas bewegen und stolz darauf sein - was für viele Arbeitnehmer wie ein Traum klingt, ist für die Mitarbeiter der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH mit Sitz in Fürstenfeldbruck bei München gelebter Alltag. Zwischen sanften Wiesen und barocken Gebäuden empfängt das Team des Bio-zertifizierten Hotels, Restaurants und Biergartens seine Gäste. Seit 22 Jahren verfolgt das familiengeführte Unternehmen dabei das Ziel, Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Was die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH zu einem der gefragtesten Arbeitgeber im Raum München macht, erfahren Sie im Folgenden.

In der Gastronomie und Hotellerie ist es keine Seltenheit, dass Unternehmen großzügig mit Vorteilen werben, die sich später als unerfüllte Hoffnungen entpuppen. Neue Mitarbeiter suchen nach klaren Prozessen, einer gründlichen Einarbeitung und realen Entwicklungschancen - tatsächlich jedoch dominieren allgegenwärtiger Zeitdruck, eine mangelhafte Kommunikationskultur und fehlender Zusammenhalt den Arbeitsalltag. Diese Herausforderungen sind in der Branche nur allzu bekannt. Für die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH in Fürstenfeldbruck bedeutet Gastfreundschaft jedoch mehr als nur leere Worte. Sie prägt nicht nur den Umgang mit den Gästen, sondern durchzieht auch die Beziehungen zu den Mitarbeitern. Die üblichen Stressfaktoren, die in der Gastronomie und Hotellerie allgegenwärtig sind, weichen einer Atmosphäre, die von Stabilität, Anerkennung und Teamzusammenhalt geprägt ist. "Viele unserer Mitarbeiter sind seit Jahren Teil der Fürstenfelder-Familie", sagt Uschi Kohlfürst, die gemeinsam mit Gerhard Kohlfürst die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH leitet. "Bei uns hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sein individuelles Potenzial zu entfalten und seine beruflichen Ziele zu erreichen."

"Auf unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit spielt jeder aus der Fürstenfelder-Familie eine entscheidende Rolle", fährt Gerhard Kohlfürst fort. "Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter ein gewisses Bewusstsein für Umweltthemen hat." Gemeinsam arbeitet das Team der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH kontinuierlich daran, die Prozesse zu verbessern und die Umweltbelastung zu minimieren. Einzelkämpfer gibt es hier nicht, denn das Unternehmen setzt auf enge Teamarbeit und gemeinsamen Erfolg, um immer wieder neue Ideen für nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln - und so seine Vision eines Restaurant- und Hotelbetriebs der Zukunft mit sauberer Energie, ökonomischen Prozessen und ressourcenschonenden Routinen zu realisieren. Gerade Quereinsteiger haben bei der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH hervorragende Zukunftschancen, denn durch interne Schulungen, eine ausführliche Einarbeitungsphase und regelmäßige Workshops ist sichergestellt, dass jeder Einzelne eine klare Übersicht seiner persönlichen Aufgabenbereiche erhält.

Herausragende Vorteile und einzigartige Benefits

Uschi und Gerhard Kohlfürst, die gemeinsam die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH leiten, legen besonderen Wert darauf, ihren Mitarbeitern herausragende Vorteile zu bieten, die weit über die gewöhnlichen Standards hinausgehen. Als Arbeitgeber möchte das familiengeführte Unternehmen Arbeitnehmern einen Ort bieten, an dem sie gerne Zeit verbringen. Dafür wurde unter anderem ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System geschaffen, das dem Personal Zugriff auf mehr als 300 Gesundheitsleistungen und viele weitere Benefits ermöglicht, von denen auch Familienangehörige profitieren. Das jährliche Gesundheitsbudget von 600 Euro kann dabei von jedem Mitarbeiter flexibel für Gesundheitsleistungen wie Massagen, Zahnarztkosten, Brillen und vieles mehr eingesetzt werden. Zu Recht wurde das Unternehmen mit dem renommierten TOP Arbeitgeber Award von FAIRFAMILY ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die gesunde Arbeitsplatzgestaltung des Unternehmens.

Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH: Gastronomie mit Herz und Verstand

Als Pionier der Bio-Zertifizierung beweist die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH, dass Gastfreundlichkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Angefangen bei der Beschaffung von Zutaten bis hin zur Vermeidung von Abfällen setzt sich das Unternehmen aktiv für umweltbewusste Praktiken ein. Nachhaltigkeit bedeutet für Uschi und Gerhard Kohlfürst jedoch nicht nur einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern auch die Übernahme von sozialer Verantwortung. Die dauerhafte Einführung einer 38-Stundenwoche für alle Mitarbeiter und eine wöchentliche Arbeitszeitreduzierung um fünf Prozent für Teilzeitkräfte sind Beispiele für das Engagement der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH für das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter.

"Durch solche und ähnliche Schritte möchten wir bewusst mit den Vorurteilen aufräumen, die oft mit der Gastronomiebranche in Verbindung gebracht werden", betonen Uschi und Gerhard Kohlfürst. "Zu diesem Zweck setzen wir unter anderem auf eine wertschätzende Arbeitsumgebung, in der exzellente Leistungen entsprechend gefördert werden."

Hervorragende Strukturen und reale Entwicklungschancen

In einem Umfeld, das von einer gesunden Unternehmenskultur geprägt ist, bietet die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH ihren Mitarbeitern nicht nur zahlreiche Weiterbildungen und reale Aufstiegsmöglichkeiten, sondern legt auch besonderen Wert auf ein respektvolles Arbeitsumfeld. Hier findet jeder Mitarbeiter Raum für seine Talente und wird als wichtiger Teil der Unternehmensfamilie geschätzt. Durch zahlreiche Weiterbildungen und reale Aufstiegsmöglichkeiten legt das Unternehmen den Grundbaustein für die berufliche und persönliche Entwicklung seines Personals. Ob Quereinsteiger, Späteinsteiger oder Spartenwechsler: Wer auf der Suche nach einem krisensicheren Arbeitsplatz mit zahlreichen Benefits, hervorragenden Strukturen, realen Entwicklungschancen und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten ist, sollte sich die Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH einmal genauer ansehen.

Sie möchten abends mit dem stolzen Gefühl nach Hause gehen, etwas bewegt zu haben? Bewerben Sie sich jetzt bei der Fürstenfelder Gastronomie und Hotel GmbH, um Teil der Fürstenfelder-Familie zu werden!

