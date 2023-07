FeWo-direkt

Hitzewelle beeinflusst Reiseverhalten: Destinationen in Nordeuropa gefragt

Berlin (ots)

Während der Mittelmeerraum unter einer der intensivsten Hitzewellen aller Zeiten ächzt, steigt kurzfristig das Interesse an Reisezielen im Norden Europas. Das hat eine aktuelle Analyse* der Ferienhausplattform FeWo-direkt® ergeben.

Um 35 Prozent sind die Suchanfragen für Ferienunterkünfte in Südnorwegen in den ersten zwei Juli-Wochen im Vergleich zum Vormonatszeitraum laut FeWo-direkt gestiegen. Wird die Region rund um die Stadt Kristiansand für die Deutschen nun so etwas wie die neue Costa Blanca?

Tatsächlich interessieren sich deutsche Reisende in Zeiten extremer Hitze zunehmend für Ziele in gemäßigteren Klimazonen. Nicht nur für Norwegen, auch für Regionen in Schweden wie Skåne und Blekinge registrierte FeWo-direkt im Analysezeitraum ein 20 Prozent höheres Interesse seitens der deutschen Urlauberinnen und Urlauber. Für Småland verzeichnete die Ferienhausplattform ähnlich viele Suchanfragen wie für die spanische Kanareninsel Teneriffa, gleichzeitig überstieg die Anzahl der Suchanfragen für Småland sogar die Klicks für Rimini in Italien.

"Ohne Frage werden viele Deutsche auch weiterhin ihren Sommerurlaub in Ländern wie Griechenland, Spanien oder Italien verbringen", sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt. "Ein immer größer werdender Teil schaut sich aber zunehmend auch nach alternativen Reisezielen um, die aufgrund des weniger extremen Klimas im Sommer womöglich auch für Familien mit kleinen Kindern besser geeignet sind."

Costa Verde statt Costa Blanca

Auch innerhalb Spaniens können Verschiebungen beobachtet werden. Während sich die Suchanfragen für populäre spanische Reiseziele wie die Costa Blanca, die Costa Brava oder Mallorca im Vergleichszeitraum kaum verändert haben, ist die Anzahl der Ferienhaus-Suchen für Nordspanien deutlich gestiegen. Für die Costa Verde in Asturien ebenso wie für das Baskenland stellten FeWo-direkt-Reisende 25 Prozent mehr Suchanfragen, für die Costa Cantabria und die galizische Küste gab es ein Plus von 15 Prozent.

Daneben sind den Daten von FeWo-direkt zufolge aktuell auch die Städte Edinburgh in Schottland (+20%), Riga in Lettland (+25%) und Tallin in Estland (+25%) bei deutschen Ferienhausurlauberinnen und Ferienhausurlaubern gefragt.

* Die Angaben in diesem Text basieren auf den Suchanfragen auf FeWo-direkt im Zeitraum 1. Juli bis 14. Juli 2023 im Vergleich zum Zeitraum 1. Juni bis 14. Juni 2023.

Original-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell