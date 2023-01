FAIRFAMILY® GmbH

Dirk Nowitzki auf dem TOP Arbeitgeber Kongress in Mainz - Unternehmer treffen sich auf renommiertem Geschäftsführer-Event, um die neuesten Trends in Sachen Employer Branding zu erfahren

FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, lädt am 16. Juni zum TOP Arbeitgeber Kongress in Mainz ein. Das gaben die Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Nach den beiden Auftakt-Events im vergangenen Jahr, an denen unter anderem Prominente wie Michael Ballack und Uli Hoeneß teilnahmen, steht damit der neue Austragungsort der dritten Veranstaltung dieser Art im Kurfürstlichen Schloss in Mainz fest. Tickets sind erhältlich unter: https://www.toparbeitgeberkongress.de

Geschäftsführer Felix Anrich: "Um das Thema Employer Branding ranken sich viele Mythen und wir werden täglich gefragt, was hier aktuell die besten Strategien sind. Nachdem 2022 bereits über 1.000 Geschäftsführer den TOP Arbeitgeber Kongress in Hamburg und München besucht hatten, wollen wir uns diesen Fragen auch im Jahr 2023 widmen."

Auf dem TOP Arbeitgeber Kongress in Mainz erfahren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen die wichtigsten Aspekte zu Themen wie der Bildung einer starken Arbeitgebermarke sowie der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Neben ausreichend Gelegenheit zum Networking und Eins-zu-eins-Beratungen von ausgewiesenen Experten dürfen sich die Teilnehmer außerdem auf exklusive Vorträge von Branchengrößen wie Prof. Dr. Volker Nürnberg freuen. Als Stargast wird der ehemalige Basketballprofi Dirk Nowitzki erwartet. Zudem findet während der Veranstaltung die Verleihung des TOP Arbeitgeber Awards statt, der den besten Arbeitgebern unter den Kunden von FAIRFAMILY vorbehalten ist.

Aktuell ist FAIRFAMILY dafür zuständig, Unternehmen um wertvolle Gesundheits-Benefit-Systeme zu bereichern und damit ihre Qualität als Arbeitgeber zu maximieren.

Die Idee hinter dem Event ist es, bewährte Strategien für Employer Branding im Mittelstand mit ambitionierten Unternehmern zu teilen. "Wir wurden bereits im Vorfeld oft darauf angesprochen, den TOP Arbeitgeber Kongress nach den Erfolgen des vergangenen Jahres erneut auszurichten. Mit einem Blick auf das Programm und die Gäste können wir mit Gewissheit sagen: Es wird ein geniales Event", erklärt Randolph Moreno Sommer.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Das Unternehmen berät Unternehmen rund um die Themen Arbeitgeberattraktivität, Gesundheits-Benefit-Systeme, Employer Branding und gesunde Unternehmenskultur. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mittelständische Unternehmen vor allem in der Umsetzung und profitiert hier aus den Erfahrungen aus über 4.000 Beratungen, die das Unternehmen in den letzten 7 Jahren in allen Branchen gesammelt hat. Die Mission der FAIRFAMILY ist es, Deutschlands TOP Arbeitgeber zu beraten und ihnen zu helfen, zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Im Schwerpunkt von Gesundheits-Benefit-Systemen sind sie inzwischen das führende Beratungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de

