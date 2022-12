FAIRFAMILY® GmbH

TOP Arbeitgeber Kongress in München ein voller Erfolg: Renommiertes Geschäftsführer-Event mit Verena Pausder und Uli Hoeneß begeisterte hunderte Unternehmer

Am 28. Oktober veranstaltete FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, den zweiten TOP Arbeitgeber Kongress. An dem Event im Dampfdom der MOTORWORLD München nahmen über 650 Geschäftsführer:innen mittelständischer Unternehmen teil. Zum Programm der Veranstaltung gehörten gehaltreiche Vorträge von 10 Top-Speakern - unter ihnen Uli Hoeneß, Verena Pausder und Prof. Dr. Nürnberg - zu den Themen Mitarbeiter finden und binden, Mitarbeitergesundheit sowie digitale Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern.

Veranstalter Felix Anrich: "Genau wie unser erstes Event dieser Art war auch der zweite TOP Arbeitgeber Kongress ein voller Erfolg: Das zeigen auch die positiven Rückmeldungen der Gäste, die uns schon während der Veranstaltung erreicht haben. Wir sind mit der Leistung unseres Teams daher äußerst zufrieden und freuen uns, dass wir im Laufe des Tages so viele Geschäftsführer auf die wichtigen Themen der modernen Unternehmenswelt aufmerksam machen konnten."

Prof. Dr. Volker Nürnberg und die beiden Veranstalter Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich griffen die Kernthemen des Events auf und referierten über gesunde Unternehmenskulturen, Employer Branding und innovative Ansätze zur Mitarbeiterfindung und -bindung in mittelständischen Firmen. Die Autorin Verena Pausder und der Unternehmensberater Markus Baulig stellten unterdessen bewährte Konzepte für interne Prozesse und digitale Schulungssysteme vor. Stargast Uli Hoeneß erklärte den anwesenden Geschäftsführern, wie sie perfekt aufeinander abgestimmte und enorm leistungsfähige Teams zusammenstellen.

"Darüber hinaus nahmen die Gäste an vielen weiteren Vorträgen von ausgewiesenen Branchen-Experten und führenden Recruiting-Spezialisten teil und stießen dabei auf große Begeisterung. Viele unserer Teilnehmer erzählten uns im Anschluss, sie hätten zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen", verrät Randolph Moreno Sommer.

Zum Programm des zweiten TOP Arbeitgeber Kongresses gehörte außerdem die Verleihung des TOP Arbeitgeber Awards an jene Unternehmen, die die Strategien und Konzepte der Hamburger Unternehmensberatung am besten umgesetzt haben. Dabei wurde auch FAIRFAMILY selbst, geprüft durch den TÜV Rheinland, als "ausgezeichneter Arbeitgeber" zertifiziert. Zusätzlich konnten sich die Teilnehmer untereinander austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen. Dabei hatten sie auch die Möglichkeit, das Gespräch mit den anwesenden Experten zu suchen und persönliche Ratschläge für ihr Unternehmen einzuholen.

"Der TOP Arbeitgeber Kongress soll mittelständischen Unternehmen neue Standards aufzeigen. Das besondere an dem Kongress ist, dass wir ausschließlich Geschäftsführer: innen vor Ort haben und vor allem die unternehmerischen Gesichtspunkte der personalpolitischen Herausforderungen beleuchten. Viele Unternehmen beschäftigen sich mit ähnlichen Herausforderungen. So ist insbesondere der Austausch in den Pausen auf dem Kongress wertvoll. Daran wollen wir auch in Zukunft anknüpfen und weitere Events für mittelständische Unternehmen veranstalten", betont Felix Anrich.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Das Unternehmen berät Unternehmen rund um die Themen Arbeitgeberattraktivität, Gesundheits-Benefit-Systeme, Employer Branding und gesunde Unternehmenskultur. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mittelständische Unternehmen vor allem in der Umsetzung und profitiert hier aus den Erfahrungen aus über 4.000 Beratungen, die das Unternehmen in den letzten 7 Jahren in allen Branchen gesammelt hat. Die Mission der FAIRFAMILY ist es, Deutschlands TOP Arbeitgeber zu beraten und ihnen zu helfen, zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Im Schwerpunkt von Gesundheits-Benefit-Systemen sind sie inzwischen das führende Beratungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de

