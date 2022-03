HJH Office GmbH

Bürostuhl-Test für Start Up Gründer und Gründerinnen im Münchner WERK1

Weilheim

Das WERK1 - der Startup-freundlichste Ort Münchens - unterstützt Digital-Startups mit günstigen Büroeinheiten, individuellen Coaching- und Mentoring Programmen sowie einem breiten Netzwerk. Zudem bietet das WERK1 Coworking Spaces für all jene an, die einen Arbeitsplatz in einer innovativen Community suchen.

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert das digitale Gründungszentrum, mit dem Ziel, in Bayern Gründer/-innen zu stärken und Innovationen erfolgreich zur Marktreife zu bringen. Die Wettbewerbsfähigkeit Bayerns als Gründerland soll auch zukünftig gestärkt werden.

Aufgrund des großen Erfolgs des WERK1 folgt, ebenfalls im Werksviertel-Mitte, das WERK1.4, was eines der modernsten Gründungszentren in Deutschland werden soll.

Die Marke hjh OFFICE, Europas größter Anbieter von Bürostühlen und Büromöbeln, stattet den Pre-Incubator Raum des WERK1 mit verschiedensten, hochwertigen Bürostühlen aus. Die Einmieter/-innen haben die Möglichkeit, die unterschiedlichen Bürostuhlmodelle zu testen, um so ihren optimalen Lieblings-Bürostuhl ausfindig zu machen. In diesem Wohlfühlambiente sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Unter mehr als 400 verschiedenen Bürostuhl Modellen im Online-Shop buerostuhl24.com findet sich der ideale ergonomische Bürostuhl für jeden Nutzer, für jeden Einsatzbereich und für jedes Budget.

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz trägt zur gesunden Haltung bei und verhindert somit Rücken- bzw. Nackenschmerzen.

Hierbei ist die Wahl des richtigen Bürostuhls ausschlaggebend.

Wichtig ist, dass der Bürostuhl sich an die individuellen Bedürfnisse anpasst. Die flexible Rückenlehne soll den Rücken vom Becken bis zu den Schulterblättern stützen, in der Neigung verstellbar sein und sollte über eine Lendenstütze verfügen.

Die Sitzhöhe ist variabel und die Armlehnen stufenweise höhenverstellbar.

Bei der Wahl des passenden Bürostuhls sollte unbedingt sowohl die Größe als auch das Gewicht der Person berücksichtigt werden.

Alle sofort verfügbaren Artikel im Online-Shop buerostuhl24.com werden innerhalb von 24 Stunden geliefert. Der Versand ist kostenlos!

Jeder, der beim Möbelkauf lieber auf Nummer sicher geht, kann seinen Bürostuhl kostenlos und unverbindlich Zuhause unter den eigenen Arbeitsplatzbedingungen 30 Tage lang gratis testen.

Umfassender Service, eine individuelle Fachberatung per Chat oder Telefon und eine Garantie von bis zu vier Jahren sorgen auch nach dem Kauf für zufriedene Kunden und Kundinnen.

Über die hjh OFFICE GmbH:

Die Marke hjh OFFICE kreiert Bürostühle und Büromöbel, die für beste Funktionalität, solide Verarbeitung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Über 100.000 Bürostühle können ab Lager europaweit sofort und kostenlos versendet werden. Unter mehr als 400 verschiedenen Modellen im Onlineshop buerostuhl24.com findet sich der ideale ergonomische Bürostuhl für jeden Nutzer, für jeden Einsatzbereich und für jedes Budget.

http://www.buerostuhl24.com

