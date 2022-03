PlantaCorp GmbH

PlantaCorp sorgt ökologisch, ökonomisch und sozial für Nachhaltigkeit

Schutz von Umwelt und Klima durch Einsatz von Windenergie

Sozialen Zusammenhalt mit Geld- und Sachspenden gestärkt

Finanzielle Stabilität durch Investitionen in Weiterentwicklung des Unternehmens

PlantaCorp GmbH ist ein deutscher Hersteller von flüssigen liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. Eine der Säulen des Erfolgs basiert auf einem intakten Umfeld, sozialer Solidarität und wirtschaftlicher Stabilität. So konnte das 2015 gegründete Biotech-Start-up schnell wachsen und seinen Jahresumsatz stetig steigern. Das Hamburger Unternehmen setzt sich weiterhin für Nachhaltigkeit auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene ein.

Unterstützung für eine gesunde Umwelt

Im ökologischen Bereich konzentriert sich PlantaCorp vor allem auf Energieeffizienz und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Dazu gehört, dass das Unternehmen seine Produktion vollständig mit Windenergie betreibt, die von einem lokalen Erzeuger in Norddeutschland bezogen wird. Zudem verpackt PlantaCorp seine Produkte bevorzugt in wiederverwendbaren Glasflaschen. Darüber hinaus verwendet das Start-up natürliche Sanddornextrakte anstelle von chemischen Konservierungsmitteln und vermeidet durch sorgfältige Mülltrennung eine Menge giftiger Abfälle. Dieses Umweltbewusstsein überträgt sich auch auf die Belegschaft, die sich bewusst am Recycling beteiligt und verstärkt öffentliche Verkehrsmittel nutzt.

Engagement für zufriedene Mitarbeiter

Auf sozialer Ebene stärkt PlantaCorp die Gemeinschaft in Hamburg durch jährliche Geldspenden an soziale Einrichtungen und Sachspenden an Kindertagesstätten und Schulen.

Auch für die eigenen Mitarbeiter setzt sich das Unternehmen ein. PlantaCorp bietet allen Mitarbeitern Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung, eine gute Work-Life-Balance und eine Beteiligung am Unternehmenserfolg. Darüber hinaus werden Mitarbeitern ohne Deutschkenntnisse kostenlose Sprachkurse im Unternehmen angeboten. Auch die Gesundheit der Mitarbeiter ist PlantaCorp sehr wichtig. Daher bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern viele gesunde Lebensmittel am Arbeitsplatz und vergünstigte Abonnements für Sporteinrichtungen an. Als Hersteller von gesundheitsfördernden Nahrungsergänzungsmitteln ist es nur natürlich, dass die Mitarbeiter monatlich kostenlose liposomale Produkte ihrer Wahl erhalten.

Mit zahlreichen Maßnahmen sorgt die Firma während der Corona-Pandemie für einen optimalen Schutz der Beschäftigten. Dazu gehören der kontinuierliche tägliche Einsatz von Temperaturüberwachungssystemen, Plexiglasabtrennungen zwischen den Schreibtischen, persönliche Schutzausrüstung und Schnelltests für alle, die nicht in einem Home-Office arbeiten können.

PlantaCorp setzt auf Vielfalt

Grundsätzlich ist die Unternehmenskultur bei PlantaCorp stark von Dialog und Toleranz geprägt. So führt das Management regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch und bindet so die Beschäftigten in die Entscheidungsfindung ein.

Auch die Vielfalt spielt bei PlantaCorp eine wichtige Rolle. Derzeit kommen die Mitarbeiter aus 18 Nationen und sprechen insgesamt 31 verschiedene Sprachen. Das Durchschnittsalter beträgt 31,5 Jahre, und der Frauenanteil liegt bei 43 Prozent. Fast die Hälfte aller Führungspositionen ist mit Frauen besetzt. Darüber hinaus sind auch Menschen mit Behinderungen in der Belegschaft vertreten. Da das Unternehmen wächst, werden ständig neue Mitarbeiter gesucht. Derzeit sind 13 Stellen zu besetzen. Mehr hier: www.plantacorp.com/career/

"Die Vielfalt unserer Belegschaft ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg unseres Unternehmens", sagt Braband. "Denn unsere Erfahrung zeigt, dass vielfältige Teams die besten Ergebnisse liefern."

Qualität garantiert durch Zertifizierungen

Bei PlantaCorp basiert die wirtschaftliche Nachhaltigkeit auf Qualität. Diese wird durch die Einhaltung der international anerkannten Lebensmittelstandards ISO 22000 und GMP sowie durch interne Kontrollen gewährleistet. Außerdem stellt das Unternehmen durch regelmäßige Studien die angemessene Qualität und Effizienz seiner Produkte sicher.

Zusätzlich sorgt das Start-up für solide Finanzen. Bislang konnte PlantaCorp seinen Umsatz seit der Gründung 2015 jedes Jahr steigern und von 2019 bis 2020 sogar verdoppeln. Das Geld fließt in die Weiterentwicklung des Unternehmens, insbesondere in den Bereichen Technologie sowie Forschung und Entwicklung. So nimmt das Start-up im Jahr 2021 eine neue 1500 Quadratmeter große Produktionsstätte in Betrieb. Die Kosten von mehr als einer Million Euro wurden ohne Fremdkapital finanziert.

Ein weiterer Baustein der Marke ist ein guter Ruf. Grundlage dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die das Unternehmen für die Entwicklung seiner innovativen Technologie genutzt hat. Dabei werden wertvolle Vitalstoffe wie Vitamine in kleinen Bläschen, den Liposomen, verkapselt. Dies führt zu einer bis zu 398-fach höheren Bioverfügbarkeit im Vergleich zu nicht-liposomalen Produkten. Neben der Wirksamkeit schätzen die Kunden auch die Qualität und den attraktiven Preis. So konnte sich das Unternehmen weltweit einen positiven Ruf als Marke aufbauen.

"Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmensstrategie", sagt Jan Braband von PlantaCorp. "Unsere Prozesse sind genau darauf ausgerichtet. Auf diese Weise übernehmen wir Verantwortung für die Gesellschaft und gehen mit gutem Beispiel voran. PlantaCorp ist stolz darauf und möchte, dass andere Unternehmen davon lernen. Rinat Albetkov, Co-Geschäftsführer von PlantaCorp, veröffentlicht seine Nachhaltigkeitspraktiken nicht nur in Blogs und sozialen Medien, sondern nimmt auch an den "TUTECH Sustainability Days" 2022 teil, um den Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens zu präsentieren.

Über PlantaCorp

PlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere einzigartige, fortschrittliche Technologie zur Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden mit hoch-effektiven, maximal absorbierbaren liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. PlantaCorp unterstützt seine Geschäftspartner bei der Eroberung des globalen Marktes sowohl mit unserer Auftragsherstellung als auch mit unseren White-Labelling-Services. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, indem wir eine neue Sichtweise auf Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Unser Ziel ist es, unsere moderne und innovative liposomale Technologie für jeden zugänglich zu machen.

Weitere Informationen unter www.plantacorp.com

