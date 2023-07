ZTE Corporation

Set-top box 8K da ZTE oferece uma extraordinária experiência imersiva de visualização

Shenzhen, China, 20 de julho de 2023 (ots/PRNewswire)

Recentemente, o desenvolvimento colaborativo da cadeia industrial 8K Ultra HD realizou avanços notáveis. Entre esses avanços, destacam-se os serviços de vídeo 8K Ultra HD. Graças aos excepcionais recursos de decodificação das set-top boxes 8K, as pessoas podem desfrutar de experiências imersivas, assistindo a eventos de tirar o fôlego e a programas espetaculares em 8K Ultra HD. Além disso, esses serviços não só possibilitam a melhoria das ofertas de vídeo das operadoras de telecomunicações, mas também desempenham um papel fundamental na expansão dos serviços de rede gigabit.

Em janeiro de 2023, a ZTE teve o orgulho de lançar sua tão esperada STB (set-top box) 8K comercial, o que representou um marco significativo no setor. Esse dispositivo de ponta conta com recursos de decodificação 8K ultratransparentes e é compatível com tecnologias avançadas para garantir uma imagem de alta faixa dinâmica, como HDR10 e outras. Como resultado, o dispositivo dá vida a inovações em vídeo multidimensionais, como visualizações multiangulares, realidade virtual 8K e perspectivas de ângulo livre. O público pode curtir experiências imersivas extraordinárias, que transcendem os limites das experiências de visualização tradicionais.

Além disso, a capacidade computacional da IA do dispositivo é um divisor de águas. Como os conteúdos 8K são escassos, os usuários podem obter super-resolução impulsionada por IA, aproveitando todo o potencial dos recursos de IA, que podem oferecer qualidade de vídeo aprimorada aos filmes clássicos e revitalizá-los em ultra HD impressionante. Esse avanço não só ajuda as operadoras de telecomunicações a monetizar conteúdos e aumentar a receita de serviços de vídeo, mas também abre uma infinidade de possibilidades. Utilizando a capacidade computacional da IA em conjunto com câmeras e incorporando tecnologias de IA visuais e de voz, o dispositivo abre portas para uma ampla gama de aplicações residenciais inovadoras. Os usuários podem participar de exercícios físicos e dança assistidos por IA, curtir experiências de jogos interativos, beneficiar-se de educação interativa, comunicar-se perfeitamente com familiares e até mesmo receber serviços de cuidados remotos.

Dentro da China, a solução 8K de ponta a ponta da ZTE já demonstrou sua capacidade, permitindo que a operadora lançasse com sucesso serviços de IPTV 8K em todo o país. A ZTE está ampliando sua influência nos mercados internacionais. Ao capacitar as principais operadoras de telecomunicações do mundo, a empresa tem como objetivo elevar a experiência de vídeo do usuário, promover a inovação em vídeo e, em última análise, aumentar a receita dos serviços de vídeo. A ambição da ZTE é remodelar a forma como percebemos e nos envolvemos com conteúdos de vídeo, estabelecendo novas referências para o futuro.

CONSULTAS PARA A IMPRENSA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

