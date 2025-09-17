Cision Ltd.

CisionOne erweitert KI-gestützte Plattform mit verbesserten Instant Insights und Social Intelligence

Chicago (ots/PRNewswire)

Innovative Upgrades vereinen die Verteilung von traditionellen, Social-Media- und sonstigen Medienmitteilungen und bieten PR-Teams schnellere und intelligentere Möglichkeiten, den Lärm zu durchdringen, in Echtzeit zu reagieren und Wirkung zu zeigen.

Cision, ein weltweit führender Anbieter von Verbraucher- und Media-Intelligence-Lösungen, hat heute zwei wichtige Upgrades für seine Plattform CisionOne angekündigt: verbesserte Instant Insights Dashboards und erweiterte CisionOne Social Intelligence. Zusammen bieten diese Innovationen eine einheitliche, KI-gestützte Lösung für PR-Teams zur Konversationsüberwachung, zum Reputationsmanagement, zur Verteilung von Medienmitteilungen und zur Demonstration der Wirkung – und das alles an einem Ort.

Jahrelang hatten PR-Teams mit fragmentierten Tools, isolierten Daten und Plattformen zu kämpfen, die eher für Marketingfachleute als für Kommunikatoren entwickelt wurden. Das Ergebnis: unzusammenhängende Ansichten über die Verteilung von Social-Media- und traditionellen Medienmitteilungen, langsamere Krisenreaktion und ein ständiger Kampf um den ROI-Nachweis.

CisionOne, die einzige KI-gestützte End-to-End-Kommunikationsplattform der Branche, adressiert diese Herausforderungen direkt durch folgende Neuerungen:

Erweiterte Filterung und Anpassung – Wenden Sie sofort leistungsstarke Filter an und passen Sie Dashboards mit flexiblen Optionen an, um sich auf die wichtigsten Informationen zu konzentrieren.

– Wenden Sie sofort leistungsstarke Filter an und passen Sie Dashboards mit flexiblen Optionen an, um sich auf die wichtigsten Informationen zu konzentrieren. Detaillierte Analyse – Drilldown in Diagramme und Metriken, um die Geschichte hinter den Zahlen aufzudecken.

– Drilldown in Diagramme und Metriken, um die Geschichte hinter den Zahlen aufzudecken. Insights Hub – Erstellen, organisieren und teilen Sie Medienberichte an einem zentralen Ort und machen Sie die Zusammenarbeit so einfach wie nie zuvor.

– Erstellen, organisieren und teilen Sie Medienberichte an einem zentralen Ort und machen Sie die Zusammenarbeit so einfach wie nie zuvor. Austauschbare interaktive Dashboards – Nahtlose Zusammenarbeit mit interaktiven Dashboards für Stakeholder, auch wenn diese keinen Zugang zu CisionOne haben.

– Nahtlose Zusammenarbeit mit interaktiven Dashboards für Stakeholder, auch wenn diese keinen Zugang zu CisionOne haben. Traditionelle, Social-Media- und Vertriebskanäle in einer Ansicht – Greifen Sie auf ein einheitliches Dashboard zu, das traditionelle Berichterstattung, Social-Media-Konversationen und die Leistung von Medienveröffentlichungen kombiniert, um ein vollständiges Bild in Echtzeit zu erhalten.

– Greifen Sie auf ein einheitliches Dashboard zu, das traditionelle Berichterstattung, Social-Media-Konversationen und die Leistung von Medienveröffentlichungen kombiniert, um ein vollständiges Bild in Echtzeit zu erhalten. Erweiterte Social-Media-Funktionen – Neue Integrationen mit Instagram und LinkedIn (eine TikTok-API wird in Kürze folgen), sowie vertiefte Workflows für das Zuhören, Veröffentlichen und das Engagement.

„PR-Teams stehen vor einzigartigen Herausforderungen, die mit marketingorientierten Tools nicht zu lösen sind – vom Krisenmanagement bis zur Messung des wahren Werts von Earned Media", so Jim Daxner, Chief Product Officer bei Cision. „Mit diesen KI-gestützten Innovationen haben wir die einzige Kommunikationsplattform geschaffen, die traditionelle Medien, Social Media Intelligence und die Verbreitung von Medienmitteilungen zusammenbringt – so können unsere Kunden schneller agieren, die Wirkung der jeweiligen Optionen unter Beweis stellen und ihre Reputation in Echtzeit schützen."

CisionOne ist jetzt die einzige End-to-End-Kommunikationsplattform, die Social Media Intelligence, Einblicke in die traditionellen Medien und Journalisten-Outreach und Distribution miteinander verbindet, Arbeitsabläufe rationalisiert und intelligentere, wirkungsvollere Strategien ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cision.com/lp/next-level-pr-strategy/.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unser tiefgreifendes Fachwissen, unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatchund PR Newswire, ermöglichen es über 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden zu werden.

CisionPR@cision.com

Original-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuell