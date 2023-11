Channel VAS / Optasia

OPTASIA UNTERSTÜTZT DIE ,,ZINDIGI"-APP DER JS BANK ZUR VERBESSERUNG DER FINANZIELLEN TEILHABE IN PAKISTAN

Optasia, ein führender Anbieter von Fintech-Dienstleistungen, gibt bekannt, dass seine KI-gestützte Plattform von der JS Bank, einer großen Geschäftsbank in Pakistan, eingesetzt wird, um ihre Mikrokreditlösung im Rahmen ihrer Digital Banking-Initiative zu betreiben.

Die durch Optasias KI-Plattform in Pakistan unterstützte Lösung wird unter dem kommerziellen Namen ,,Zindigi" angeboten, einer Digital Banking-Initiative der JS Bank. Das Angebot der digitalen Banking-App umfasst digitale Darlehen, Überweisungen, digitale Zahlungen, Aktien, Investmentfonds und hochwertige Debitkarten. Zindigi hat ebenfalls Partnerschaften geschlossen, um ein führender Anbieter von Banking-as-a-Service (BaaS) und Open Banking-Lösungen zu werden.

Die Anwendung der KI-Plattform von Optasia wird das mobile Finanzangebot von Zindigi weiter ausbauen und verbessern, zur finanziellen Eingliederung und zum Wirtschaftswachstum beitragen und sich positiv auf die Kunden auswirken, die bisher keine Bankverbindung hatten.

„Die Fähigkeiten und Robustheit der KI-gestützten Plattform von Optasia werden täglich von Partnern auf der ganzen Welt geschätzt, die ihre angebotenen Dienstleistungen verbessern möchten," so Mark Muller, Group CEO von Optasia. „Es ist großartig, durch diese Zusammenarbeit mit der JS Bank die Bereitstellung erstklassiger digitaler Bankdienstleistungen in Pakistan zu ermöglichen."

Noman Azhar, Chief Officer von Zindigi, erklärte: „Die KI-Funktionen von Optasia tragen maßgeblich zur Optimierung digitaler Bankdienstleistungen bei und machen eine fortschrittliche Kreditvergabe für jedermann zu einer greifbaren Realität. Bei Zindigi setzen wir uns entschlossen dafür ein, einen positiven Wandel in der Finanzdienstleistungslandschaft herbeizuführen, der letztendlich der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt."

Die weltweite Präsenz von Optasia hat seine KI-Plattform in über 30 Länder gebracht. Das Angebot und die Vielseitigkeit, die diese firmeneigene KI-gestützte Plattform bietet, ermöglichen es Optasia, die finanzielle Teilhabe von Menschen weltweit zu unterstützen, die noch keine Bankverbindung haben.

Informationen zu Optasia

Optasia, ehemals Channel VAS, ist eine fortschrittliche KI-gestützte Plattform, die Millionen von Privatpersonen und KMU in über 30 Ländern, hauptsächlich in Schwellenländern, sofortigen Zugang zu Finanzlösungen ermöglicht. Das B2B2X-Modell von Optasia (Business-to-Business-to-Customers und KMUs) schafft Mehrwert für seine Partner, wie z.B. Mobilfunkbetreiber, Mobilfunkanbieter, Banken und Zahlungsgateways, in Form von zusätzlichen Einnahmen, verbesserter Kundenerfahrung und verbesserter Kundenbindung, ohne dass zusätzliche Betriebs- oder Kapitalkosten anfallen. Die KI-gestützte Daten-Engine und die firmeneigenen Algorithmen des Unternehmens analysieren alternative Daten aus mobilen und anderen Umgebungen, um seinen Partnern relevante Sofortkreditentscheidungen zu liefern. Diese Funktionen ermöglichen Mikrokredite, Airtime und Datenfortschritt über mobile Geldbörsen, SIM-Karten und andere digitale Umgebungen.

