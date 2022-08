Swiss Gold Treuhand AG: Anlage-Gold als wertbeständige Kapitalanlage

Swiss Gold Treuhand AG

Zur Absicherung des Vermögens sind Sachwerte unverzichtbar. Das Softwareunternehmen Palantir des deutsch-amerikanischen Unternehmers Peter Thiel kaufte letztes Jahr nach eigenen Angaben Goldbarren im Wert von rund 51 Mill. Dollar. Begründet wurde der Schritt damit, sich gegen ein "Black Swan Event" absichern zu wollen. Die 100-Unzen-Goldbarren sollen in einer gesicherten Einrichtung im Nordosten der USA gelagert werden, wo das Unternehmen jederzeit Zugriff auf die Barren haben könnte.

Unter einem "Black Swan Event" versteht man ein unvorhersehbares Ereignis, das über die Erwartungen an eine solche Situation hinausgeht und potenziell schwerwiegende Folgen hat. Der Begriff wurde von Nassim Nicholas Taleb geprägt, einem ehemaligen Wall-Street-Händler, der das Buch "Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse" schrieb. Der Begriff "Schwarzer Schwan" bezieht sich darauf, dass die Menschen in der westlichen Welt glaubten, alle Schwäne seien weiß, bis sie nach der Entdeckung Australiens feststellen mussten, dass es auch schwarze Schwäne gibt. "Schwarzer-Schwan-Ereignisse" zeichnen sich durch ihre extreme Seltenheit, ihre schweren Auswirkungen und die weit verbreitete Behauptung aus, dass sie im Nachhinein offensichtlich waren", so Taleb. Dabei kann es sich um eine Naturkatastrophe, einen Krieg, einen Finanzcrash oder auch eine Pandemie handeln. Die Schwarze-Schwan-Theorie besagt, dass man sein ganzes Wissen einsetzen kann, um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, von denen man glaubt, dass sie eintreten können, nur um dann durch ein Ereignis mit dem schwarzen Schwan widerlegt zu werden.

Natürlich kann auch das eigene Hab und Gut von einem Schwarzen Schwan Ereignis bedroht sein. Daher ist eine gute Diversifizierung des Vermögens besonders wichtig. Zum Schutz des Vermögens gehört Gold unbedingt in jedes Portfolio. Da das Edelmetall einen inneren, sogenannten intrinsischen Wert besitzt, kann es nie völlig wertlos werden. Der innere Wert wird durch die Wiederbeschaffung bzw. durch die Produktionskosten bestimmt. Gold ist nicht nach Belieben vermehrbar, es ist rar und konzentriert einen hohen Wert auf kleinstem Raum. Es wird von nahezu jedem als Tauschmittel akzeptiert und kann daher überall auf der Welt zur Zahlung eingesetzt werden. Speziell in Zeiten von großer Unsicherheit sind intrinsische Werte eine wichtige Assetklasse.

Das Edelmetallhaus Swiss Gold Treuhand AG aus Zug in der Schweiz ist der Spezialist in Sachen Gold. Als internationaler Player unterhält das Unternehmen Beziehungen zu Goldproduzenten und Händlern rund um den Globus und besitzt eigene Minen und Raffinerien. Die Edelmetallexperten der Swiss Gold Treuhand AG sind bestens vernetzt und gestalten die gesamte Wertschöpfungskette auf dem weltweiten Goldmarkt wesentlich mit.

Davon können auch Privatkunden profitieren. Ihnen bietet die Swiss Gold Treuhand AG eine Vielzahl von Möglichkeiten, um sich am Gold- Business zu beteiligen. Dabei erhalten sie über das Unternehmen Zugang zu einem konkurrenzlos guten Preis-Leistungsangebot. Sicherheit wird bei der Swiss Gold Treuhand AG großgeschrieben. Um die Kunden und auch das Unternehmen selbst zu schützen existiert ein strenges Sicherheitskonzept. Das Edelmetall wird in einem Schweizer Zollfreilager - einer Hochsicherheitsanlage - gelagert und von einem renommierten Unternehmen überwacht und zusätzlich versichert. Bei einer Goldtransaktion läuft der gesamte Prozess im Namen des Kunden. Auf seinen Namen und auf seine Rechnung wird gekauft und ausgeliefert. Auf Wunsch kann er sein zertifiziertes Feingold auch einlagern und versichern lassen.

Nutzen Sie die weltweiten Geschäftsbeziehungen der Investmentprofis der Swiss Gold Treuhand AG. Sie stehen für eine Beratung und weitere Informationen gerne zur Verfügung und können Sie bei Interesse auch an geprüfte Kooperationspartner weiterempfehlen.

