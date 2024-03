Mars GmbH

Frischer Wind im Alltag mit EXTRA Refreshers

Der neue zuckerfreie Soft-Kaugummi bringt Spaß und Genuss und ist der ideale Begleiter durch den Tag

Unterhaching (ots)

Der Griff zu einem EXTRA-Kaugummi verspricht immer mehr als ein flüchtiges Gefühl der Frische. Mit EXTRA Refreshers hat die meisterverkaufte Kaugummimarke Deutschlands[1] das Sortiment um ein intensives Kauvergnügen erweitert. Die zuckerfreie Soft-Kaugummi-Innovation erfüllt den Wunsch - besonders der Kaugummi-Lover der GenZ - nach "Spaß und Genuss"[2] beim Kauen. Als kleiner Alltags-Begleiter in einer zunehmend chaotischen Welt bietet EXTRA Refreshers mit den Geschmacksrichtungen Strawberry Lemon, Tropical, Peppermint und Bubblemint fruchtig-frische Momente.

Ein holpriger Start in den Tag, das kleine Energie-Tief am frühen Nachmittag, beim Lernen, im Job, vor dem Sport oder dem Ausgehen mit Freunden: Es gibt immer wieder Augenblicke, die mehr Spaß machen könnten. EXTRA Refreshers ist der "Kaudown" zu einem frischeren Gefühl, ein Reset in jeder Situation und an jedem Ort. Zehn, neun, acht... Geschmacks-Boost!

Knackige Hülle, softer Kern

Die Besonderheiten: Die EXTRA Refreshers-Kaugummis in Würfelform sind etwas größer als die klassischen EXTRA-Dragées und ihr softer Kern ist von einer knackigen Hülle umgeben, die den Fun-Faktor noch erhöht: Kaum in den Mund geschoben und gekaut, zeigen EXTRA Refreshers, was in ihnen steckt: Die leckeren Aromen "tanzen" auf der Zunge und beleben den Moment mit Genuss und guter Laune.

EXTRA Refreshers in der coolen, quadratischen Dose mit 35 Dragées sind ab März 2024 für 2,99 EUR (UVP) im Lebensmitteleinzelhandel und im Convenience-Bereich erhältlich. Die Geschmacksrichtungen Strawberry Lemon, Tropical und Peppermint gibt es zudem im praktischen Kleinformat mit 8 Kaugummis für 0,99 EUR (UVP).

Über Mars Wrigley

Mars Wrigleyist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA®, AIRWAVES® und 5GUM®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet und zu einer der 25 "LinkedIn Top Companies" in Deutschland ernannt. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.

