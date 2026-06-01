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Swappie erweitert Portfolio um refurbished MacBooks und erreicht 2025 erstmals EBITDA-Profitabilität

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Helsinki (ots)

Swappie, Europas führender Anbieter für hochwertige refurbished Elektronik, erweitert sein Sortiment um refurbished MacBooks und setzt damit den nächsten Schritt auf dem Weg zum "Circular Tech Partner" für den Alltag. Ab 15. Juni 2026 sind die generalüberholten Laptops zunächst in Finnland, Schweden und Deutschland erhältlich. Für das Gesamtjahr 2025 erreichte das Unternehmen eine EBITDA-Profitabilität von 2,5 Millionen Euro: "Das Erreichen der EBITDA-Rentabilität für das Gesamtjahr ist nicht nur ein finanzieller Meilenstein. Es beweist, dass zirkuläre Geschäftsmodelle profitabel skaliert werden können", kommentiert Jussi Lystimäki, CEO von Swappie.

Premium-Technik - aber ohne den "Neupreis"

Mit dem MacBook-Launch bringt Swappie seine Refurbishment-Expertise aus dem iPhone-Geschäft in eine neue Produktkategorie: Das Portfolio umfasst ausschließlich Modelle ab 2020 mit Apple Silicon - von Einstiegsgeräten bis hin zu leistungsstarken Pro-Konfigurationen.

Unter 500 EUR: MacBook Air M1 (meistverkauftes Modell)

600-1.000 EUR: Mittelklasse-Modelle mit M2 und M3

Ab 800 EUR: Spitzenmodell M4, M5-Geräte sind ebenfalls für die Zukunft geplant

Alle Geräte werden technisch geprüft, professionell aufbereitet und "ready to use" ausgeliefert - inklusive 12 Monaten Garantie und 14 Tagen Rückgaberecht.

Vertrauen als Wachstumstreiber: EBITDA-Profitabilität im Gesamtjahr 2025

Die Profitabilität von Swappie ist das Ergebnis effizienter Prozesse, verbesserter Stückkosten und einer klaren Veränderung im Konsumverhalten. Im Jahr 2025 verkaufte Swappie fast 650.000 generalüberholte Geräte. Ein steigender durchschnittlicher Bestellwert deutet zudem darauf hin, dass Verbraucher refurbished nicht nur häufiger wählen, sondern auch zunehmend bereit sind, in hochwertige refurbished Produkte zu investieren.

Zuverlässige Wiederaufbereitung: Swappies Qualitätsstandard für MacBooks

Im Gegensatz zu klassischen Marktplätzen kontrolliert Swappie den gesamten Prozess End-to-End in eigenen Einrichtungen. Jedes MacBook durchläuft eine umfassende technische Prüfung und wird nach festen Standards wiederaufbereitet - mit Fokus auf Nutzererlebnis, Sicherheit und Langzeitperformance.

Drei zentrale Bausteine der MacBook-Aufbereitung:

Hochwertige Tastatur-Lokalisierung: Jedes MacBook erhält ein regional angepasstes Tastaturlayout, umgesetzt durch eine spezialisierte, hauseigene Lokalisierung. Das sorgt für ein konsistentes, "natives" Tipperlebnis. Batterie-Schwellenwert von 86 Prozent: Um ein verlässliches Nutzungserlebnis sicherzustellen, setzt Swappie einen Batterie-Schwellenwert von 86 %. Batterien, die darunter liegen oder die Sicherheitsgrenze von 800 Ladezyklen überschreiten, werden durch eine neue Batterie ersetzt. Strenge Leistungsdiagnostik: Jedes Gerät wird unter realitätsnaher Belastung getestet, um vorhersehbare und zuverlässige Performance im Alltag zu gewährleisten.

Marktperspektive Deutschland: viel Potenzial für zirkuläre Elektronik

Die aktuelle Marktentwicklung belegt das Potenzial zirkulärer Elektronik und stützt Swappies Wachstumsstrategie. In Deutschland bewahren rund 45 % der Verbraucher alte Handys zu Hause auf, während 21 % sie verkaufen oder verschenken - eine der höchsten Wiederverkaufsraten in Europa. Europaweit lagern laut Eurostat 51 % der Menschen ihre Altgeräte zu Hause; nur 18 % verkaufen oder verschenken sie, und lediglich 11 % recyceln sie. Gleichzeitig wächst die Bereitschaft zur Rückgabe: Swappies Online-Verkaufsseite verzeichnete 2025 +12 % mehr Rückkaufanfragen gegenüber 2024 (und +23 % gegenüber 2023); fast 250.000 Menschen verkauften 2025 ihr Handy an Swappie.

"Verbraucher entscheiden sich für generalüberholte Geräte, wenn diese erschwinglich, vertrauenswürdig und von hoher Qualität sind. Genau das wollen wir bieten - und wir werden weiterhin in neue Kategorien expandieren, um dieser Nachfrage gerecht zu werden", sagt Jussi Lystimäki.

Über Swappie

Swappie ist Europas führende Online-Plattform für qualitativ hochwertige generalüberholte Elektronikgeräte. Das 2016 in Finnland gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, generalüberholte Technik zum Mainstream zu machen und Verbrauchern eine erschwinglichere, nachhaltigere und vertrauenswürdigere Möglichkeit zu bieten, ihre Geräte aufzurüsten.

Swappie ist derzeit auf iPhones, iPads, MacBooks und AirPods spezialisiert, die alle durch eine umfassende Garantie und die Swappie-Qualitätsgarantie abgesichert sind. Außerdem bietet das Unternehmen einen einfachen und sicheren Prozess für den Verkauf der eigenen alten iPhones mit wettbewerbsfähigen Auszahlungsoptionen. Mit seinen automatisierten Aufbereitungsanlagen und modernen Qualitätsprozessen hat Swappie eine Infrastruktur für Kreislaufwirtschaft im Technologiebereich aufgebaut, die neue Maßstäbe für die Branche setzt und zeigt, wie die Zukunft nachhaltiger Elektronik in Europa aussehen sollte. Swappie ist derzeit europaweit tätig, einschließlich in Deutschland.

Für weitere Informationen: swappie.com/de

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