Aspasia Event GmbH

Gedankenleser Thorsten Havener: Wissen, was andere Menschen denken

Frankfurt

Thorsten Havener ist Gedankenleser und einer der führenden Experten für Suggestion, Körpersprache und richtiges Denken. Seit über 30 Jahren begeistert er mit seinen Shows über eine Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie erreiche ich meine Ziele? Wie programmiere ich mich auf Wohlbefinden? Wie werde ich innere Begrenzungen los? Die Antworten auf diese Fragen liefert der Mentalkünstler im Live-Streaming-Event "Ich denke, also bin ich. Dein Weg zu einem erfüllten Jahr" am 14. Januar um 16 Uhr.

Wie nehme ich am interaktiven Live-Stream teil?

- Streaming Ticket kaufen

- Link zum Ticket in der Bestellbestätigung aufrufen

- Link zur Streaming Webseite öffnen

- Zugangscode eingeben

In diesem interaktiven Meet mit einem "angehenden Weltwunder" (SZ) erwartet das Publikum eine unvergleichliche Reise zum eigenen Inneren. "Befrei Dich von vergangener Last und erschaffe Dir eine Zukunft nach Deinen Wünschen, Träumen und Zielen - im Beruf, in der Partnerschaft, in der Kindererziehung und bei Deinen Hobbies", so das Motto der Veranstaltung. Havener macht sich hierbei gemeinsam mit seinem Publikum die Essenz der Wissenssysteme zunutze, um Gedanken positiv zu fokussieren und zielgerichtet ins neue Jahr starten zu lassen. Havener: "Der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele liegt in uns selbst." Im persönlichen Austausch wird der Experte seine jahrelang trainierten Fähigkeiten nutzen, um gemeinsam mit dem Publikum diese Schlüssel zu erarbeiten. Weitere Informationen, sowie Online-Tickets gibt es bei Aspasia Events.

Über Aspasia Event:

Unter dem Dach der Manos Holding AG ist 2021 die Aspasia-Event GmbH entstanden,die Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet bringt. Zu den umfassendenLösungen von Aspasia-Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung,Vermarktung sowie Monetarisierung von Online- und Hybrid-Events. Ob Musik,Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mitviel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.

Original-Content von: Aspasia Event GmbH, übermittelt durch news aktuell