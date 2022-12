Aspasia Event GmbH

Alexander Straub präsentiert neue Zaubershow "Traumwelten"

Frankfurt (ots)

Mit nur 16 Jahren zauberte er bereits für David Copperfield in Las Vegas und holt sich 2014 als erster Zauberkünstler den Weltmeistertitel in der Sparte Varieté: Am 18. Januar 2023 präsentiert Magier Alexander Straub sein neues Programm "Traumwelten".

In dieser exklusiven ersten Streaming-Show verbindet der Social Media Star in faszinierender Form Online- und Offline-Welten. Es warten neue und einzigartige Illusionen wie das unheimliche Geisterbrett, mit dem Straub und ein Zuschauer Kontakt in die Traumwelt aufnehmen und unmögliche Geheimnisse aufdecken. Hinzu kommen spektakuläre Gäste, sowie interaktive Elemente mit allen Zuschauern. Egal ob live vor Ort oder vor den Bildschirmen, jeder ist Teil der Magie. Die Verbindung aus Comedy, Charme und unglaublichen Illusionen zeichnen den jungen Magier aus und garantieren einen Abend voller Überraschungen! Bei dieser Show wird der Zuschauer live über das Internet zuhause vor den Bildschirmen verzaubert. In einer leeren Geschenkbox erscheint plötzlich das Traumgeschenk eines Zuschauers. Durch die Gedankenkraft der Zuschauer zerspringt ein Glas inmitten des Publikums. Ein Gegenstand verschwindet live im Saal und erscheint Sekunden später bei einem Live-Stream Zuschauer zuhause. Alexander beeinflusst die Gedanken aller Zuschauer, live vor Ort, oder Zuhause vor den Bildschirmen.

Wie nehme ich am interaktiven Live-Stream teil?

- Streaming Ticket kaufen

- Link zum Ticket in der Bestellbestätigung aufrufen

- Link zur Streaming Webseite öffnen

- Zugangscode eingeben

Weitere Informationen, sowie Online-Tickets gibt es bei Aspasia Events.

Über Aspasia Event:

Unter dem Dach der Manos Holding AG ist 2021 die Aspasia-Event GmbH entstanden, die Veranstaltungen per Livestreaming ins Internet bringt. Zu den umfassenden Lösungen von Aspasia-Event zählen die Beratung, Konzeption, Durchführung, Vermarktung sowie Monetarisierung von Online-und Hybrid-Events. Ob Musik, Literatur, Comedy, Podcast oder Auftragsproduktionen - das Aspasia-Team sorgt, mit viel Liebe zum Detail, für einen reibungslosen Produktionsablauf.

