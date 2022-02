Norway ProTravel

Skandinavien per Auto, Bahn, Bus, Schiff oder zu Fuß erkunden

Größtes Programm von Norway ProTravel führt zu Polarlichtern und Lagerfeuer und entlang der Postschiffrouten

Hamburg (ots)

Polarlichter, Lagerfeuer und Seereisen auf den legendären Postschiffrouten! Das neue Programm für Skandinavien-Urlaub von Norway ProTravel führt per Auto, Bahn, Bus, Schiff oder auf Wanderschuhen durch Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark.

Neu sind Termine für Kleingruppen mit maximal sieben Urlaubern und die Kreuzfahrten auf den umweltfreundlichen Havila-Neubauten entlang der legendären Postschiffrouten, die bei Norway ProTravel bequem mit Rundreisen durch Norwegen kombiniert werden können.

Skandinaviens Fjorde, Gletscher, Wälder und Berge lassen sich ideal mit dem eigenen PKW oder auch per Bahn und Schiff erkunden. Individuell von Hütte zu Hütte oder in Gruppen mit Übernachtungen in landestypischen Hotels. Zu ausgesuchten Herrenhäusern, kleinen Country Side-Häusern führt eine neue 15-tägige Rundreise in den romantischen Süden Schwedens.

Hoch in Richtung Nordpol führen zur "blauen Stunde" auf Spitzbergen gleich vier Kleingruppen-Reisen - mit Hundeschlitten, auf Schneeschuhen oder mit Schneemobilen.

Das neue Programm von Norway ProTravel für Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich.

Weitere Informationen: norwayprotravel.de oder Telefon: 040 - 28 66 87 170

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburgist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.

Original-Content von: Norway ProTravel, übermittelt durch news aktuell