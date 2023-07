Asendia Germany GmbH

Asendia, das Joint Venture aus La Poste und Schweizerischer Post, gibt den Launch seiner neuen, speziell auf internationale Onlinehändler zugeschnittenen Lösung für den Versand in die Schweiz bekannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Troisdorf (ots)

ASENDIA launcht neue E-Commerce Versandlösung für die Schweiz

Rundum-sorglos-Paket: In enger Partnerschaft mit der Schweizerischen Post bietet Asendia ab sofort eine neue Logistiklösung für den Versand in die Schweiz an

Internationale Onlinehändler haben es nun noch leichter, das Potenzial des Schweizer E-Commerce Marktes zu erschließen

Alles aus einer Hand: Flexible Zustellung, Retouren, Zollabwicklung, Rückerstattungen

Asendia, das Joint Venture aus La Poste und Schweizerischer Post, gibt den Launch seiner neuen, speziell auf internationale Onlinehändler zugeschnittenen Logistiklösung für den Versand in die Schweiz bekannt.

Der Fokus Asendias liegt darauf, Brands rund um den Globus mit intelligenten Technologien und hervorragender Logistik dabei zu unterstützen, international zu wachsen. Mit Asendias neuer Versandlösung für die Schweiz profitieren Onlinehändler nun von einer All-in-one-Lösung, die auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen Schweizer Kunden abgestimmt ist und alle Aspekte des E-Commerce-Versands abdeckt.

Lukrativer E-Commerce-Markt

Eine kaufkräftige Bevölkerung und die vergleichsweise geringe Auswahl an einheimischen Produkten machen die Schweiz zu einem lohnenden Ziel für internationale Onlinehändler, die dazu bereit sind, sich den Herausforderungen der mitunter komplizierten Zollabwicklung zu stellen. Hier setzt Asendias neue Versandlösung an: die effiziente, automatisierte Verzollung vereinfacht den gesamten Prozess für Händler und Kunden. So werden Verzögerungen und Überraschungen vermieden und ein reibungsloses Zollverfahren ermöglicht, das auf Wunsch auch Retouren, Wiedereinfuhr und Zollrückerstattungen beinhaltet.

Schweizerische Post als vertrauter Anbieter

Die mehrfach ausgezeichnete Schweizerische Post steht nicht nur für Zuverlässigkeit, Tradition und Vertrauen, sondern bietet auch umfassende Services an: neben einer lückenlosen Sendungsverfolgung, mehr als 2.500 PUDO-Points und lokalen Retouren stellt sie die Pakete als nationale Sendungen zu, was zur Kundenbindung und Zufriedenheit der Schweizer Shopper beiträgt. Als ihr Tochterunternehmen kann Asendia daher auf geballte Expertise auf dem Schweizer Markt zurückgreifen und Onlinehändler mit seiner neuen Versandlösung dabei unterstützen, die Bedürfnisse der Schweizer Kunden besser zu verstehen und zu erfüllen.

Omid Djavadi, Asendias Sales Manager Nord: "Ihre geografische Lage und ihre perfekt ausgebaute Infrastruktur machen die Schweiz attraktiv für wachstumswillige internationale Onlinehändler. Zudem sind die Schweizer versierte Onlineshopper und kaufen gerne grenzüberschreitend ein. Asendias neue Versandlösung trägt dem Rechnung und bietet Kunden und Händlern dank der engen Partnerschaft mit der Schweizerischen Post ein Rundum-sorglos-Paket mit umfassenden Services - samt Zollabwicklung, Retouren und CO2-neutralem Versand."

Nachhaltige Versandlösungen

Seit 2022 versendet Asendia zu 100 % CO2-neutral und kompensiert alle Emissionen, die beim weltweiten Transport anfallen - inklusive First Mile und Last Mile. Asendias neue Schweizer Versandlösung führt damit das Erbe der Muttergesellschaften La Poste und Schweizerische Post fort, die Nachhaltigkeit bereits frühzeitig zu einem wichtigen strategischen Fokus gemacht haben.

Asendia fühlt sich dazu verpflichtet, den Kunden in den Mittelpunkt seines Handelns zu stellen. Deshalb sind Vertrauen, Wertschätzung und Benutzerfreundlichkeit die Eckpfeiler seiner Grundwerte.

Asendia - ein globales Netzwerk mit lokaler Präsenz

Asendia ist einer der Weltmarktführer im internationalen E-Commerce und Postversand und beliefert über 200 Zielgebiete weltweit mit Päckchen, Paketen und Schriftstücken aller Art. Dank der Erfahrung und Kompetenz ihrer Muttergesellschaften, La Poste und Swiss Post, verfügt die Asendia Group über großes internationales wie lokales Know-How. Diese umfassende Expertise beinhaltet verschiedenste Aspekte des E-Commerce - von Webshop Software und Marketplace Management bis zu internationaler Logistik. Asendia verschreibt sich darüber hinaus dem Thema Nachhaltigkeit und kompensiert alle CO2-Emissionen - inklusive First-Mile, Abholung, Last-Mile, Retouren, Gebäudeemissionen, Maschinen und Geschäftsreisen.

Asendia beschäftigt über 1.500 Menschen in Europa, Asien-Pazifik und den USA - die perfekte Mischung aus globalem Netzwerk und Präsenz vor Ort.

www.asendia.de

Original-Content von: Asendia Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell