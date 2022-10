Marcus Giers GmbH

Marcus Giers: 5 Erfolgsstrategien, die er in seiner neuen MasterClass von G-House Media Network enthüllt

Berlin (ots)

Verwandle Deine größten Träume in außergewöhnliche (Unternehmens-)Erfolge.

Aus diesem Jungen wird nie etwas werden, prophezeite die Klassenleiterin seine Zukunft, als Marcus Giers nach der 8. Klasse die Schule verließ...

Mehr als dreißig Jahre später eröffnet der Medien-Unternehmer & Co-Founder von G-House Media Network mit seinen Partnern eine MasterClass, in der er Geschichten und Lektionen darüber gibt, wie man die Erwartungen aller übertreffen kann.

Im legendären Forbes Magazin las man vor einiger Zeit über ihn (Quelle: https://www.forbes.at/artikel/hart-am-wind-1292.html) - Zitat: Marcus Giers war schon immer ein Selfmademan: Ohne Schulabschluss schaffte er es, einer der herausragenden Speaker Deutschlands zu werden, heute ist er mit zahlreichen Hollywoodstars auf Du und Du. Bereits mehr als ein Jahrzehnt arbeitet Giers mit mächtigen und einflussreichen Persönlichkeiten aus der Welt der Traumfabrik Hollywoods, der Welt der internationalen Medien, genauso wie der Wirtschaft & Politik in Europa und den vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Die Essenz seiner Erfahrungen sind in diese MasterClass eingeflossen. Herausgekommen ist eine überzeugende Anleitung für unternehmerischen Erfolg, in der Marcus Giers & sein internationales Mentoren-Team zeigen, wie man in wenigen Schritten sein Business-Leben verändern kann.

So besteht Dein Startup oder Unternehmen im Haifischbecken des Marktes

Marcus Giers stellt den Gedanken in den Raum und sagt: "Viele kennen diese Situation, sie haben diese bahnbrechende Geschäftsidee, ein einzigartiges Produkt oder diese besondere Dienstleistung und haben damit ihre eigene Passion zum Business gemacht. Doch was kann man tun, wenn man feststeckt, auf einem Plateau stagniert - wenn man Hilfe braucht und nicht nur von Investoren, sondern im Idealfall auch von Mentoren mit außergewöhnlichen Netzwerken und besonderem Know-how, die einem lange zur Seite stehen.

In dieser MasterClass nimmt Giers die Teilnehmer mit hinter die Kulissen der großen deutschen und internationalen Leitmedien und garantiert jedem von ihnen den "großen Medien-Auftritt". Die Förderexperten beantragen und realisieren für die teilnehmenden Unternehmen hohe Förderzuschüsse - Giers kalkuliert auf Grund der Erfahrungswerte mit durchschnittlich hoch fünf- bis sechsstelligen Beträge pro Jahr und verschafft den Teilnehmern die Mitgliedschaften in deutschen & internationalen elitären Netzwerken und Organisationen, in denen der "Normalo"-Freiberufler/Unternehmer nie Zutritt bekommen würde.

Wenn es um unternehmerischen Erfolg geht...

...ist es an der Zeit, sich nicht mehr zu fragen, was unternehmerischen Erfolg theoretisch ausmacht - sondern es ist wichtiger, WEN man kennt, statt WAS man weiß. Denn es macht einen riesigen Unterschied, ob man nur trockene Theorie von namenlosen und durchschnittlich erfolgreichen Erfolgs-Coaches lernt oder von einem Mentoren-Team persönlich angeleitet wird, die selbst mächtige und einflussreiche Persönlichkeiten in der internationalen Medienwelt sind, selbst Weltmarken aufgebaut und viele Millionen verdient haben - damit die womöglich wichtigste MasterClass für Unternehmer in Deutschland, die jemals an den Start gebracht wurde.

5 Erfolgsstrategien, die er in seiner neuen MasterClass enthüllt: Verwandle Deine größten Träume in außergewöhnliche (Unternehmens-)Erfolge.

Marcus Giers führt diese fünf Gewohnheiten auf seinen Erfolg zurück. Gewohnheiten, die seiner Meinung nach, für jeden gelten sollten, die den Traum haben, etwas Neues zu beginnen.

1. Finde einen besseren Weg.

Die meisten erfolgreichen Neugründungen, glaubt Giers, sind aus Frustration entstanden.

Vor Jahren sah Giers eine Möglichkeit, seine "schlechten" Erfahrung in der Welt der führenden Leit-Medien zu verbessern. Er war frustriert, weil er es sich nie hätte leisten können, den Weg zu einer dauerhaften Präsenz & Sichtbarkeit in den führenden Medien für sich selbst und andere zu realisieren.

Alles, was mit dem Aufbau von G-House Media Network zu tun hatte, begann mit der Frage: "Gibt es einen besseren Weg?" Die Antworten öffneten Freiberuflern & Mittelständlern die Türen zu den deutschen und internationalen Leitmedien und zu der wohl besten und modernsten KI-gestützten Förderabteilung in der DACH Region, durch welche Freiberufler wie Unternehmer & Unternehmen mit hohen europäischen Förderzuschüssen pro Jahr versorgt werden können.

Giers sagt: "Versuchen Sie nicht, ein Unternehmen zu gründen. Suchen Sie nach einem Problem, das es zu lösen gilt und bauen Sie darauf ein Unternehmen auf, um das Problem in eine Chance zu verwandeln".

2. Förderzuschüsse fördern nicht nur Dein Business - sie verleihen Dir im wahrsten Sinne des Wortes Flügel...

Giers erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Unternehmers, der jahrelang sein Business ohne Fördermittel aufgebaut hat. Er wurde neugierig und hat den Fördermittelexperten gefragt: "Du, sag mal, was denkst du, wie viele Fördergelder hätte ich in meinem Leben eigentlich bekommen können, wenn ich die Zuschüsse von Anfang an sinnvoll genutzt hätte?"

Giers erzählt weiter. "Unseren Experten war die Beantwortung dieser Frage sichtlich unangenehm... Der Unternehmer bohrte aber nach":

"Ca. 100.000 EUR?". Die Experten schwiegen zunächst, erzählt Giers:

"Ein bisschen mehr, befürchte ich." - "500.000 EUR?"

"Naja, in deinem Fall noch etwas mehr..." - "Was wirklich? Etwa eine Million?" Kurz im Kopf überschlagen, nahmen unsere Experten all ihren Mut zusammen und sagten:

"Über 7,5 Millionen, sicherlich..."

Und was wirklich unglaublich und gleichzeitig genial ist: Diese Zuschüsse sind sofort erfolgswirksam, da die Ausgaben sowieso getätigt wurden. Bedeutet: Dieses Geld ist am Ende deutlich "mehr Gewinn" und nicht nur "mehr Umsatz"!

Außerdem stellt der Medien-Experte Giers klar: "Wertvolle neue Kunden und Fachkräfte gewinnst man heute oftmals nur noch online mit einer dauerhaften Präsenz in den führenden Leitmedien im Netz". Deshalb, so Giers, sollte der Focus auf diesen Schwerpunkten liegen: Mehr Leeds, mehr Sales, mehr öffentlich mediale Markenbildung. Wer die Möglichkeiten der Digitalisierung ignoriert, verschenkt nicht nur massiven Umsatz, sondern verliert sehr schnell seine Kunden an den Wettbewerb. Und gerade hier fangen die besagten Förderzuschüsse in extremer Höhe die erforderlichen Investitionen auf.

3. Heb Dich ab und habe Spaß dabei.

"Wenn man ein Unternehmen aufbaut, muss man Risiken eingehen und sich von der Masse abheben", sagt Giers.

Giers provoziert und polarisiert gerne, wenn es darum geht, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Man muss sich keine komplizierten Dinge einfallen lassen, um für Furore zu sorgen. Der entscheidende Faktor ist, Spaß dabei zu haben. Marcus Giers sagt: "Wenn Du ein Unternehmen gründest, mach nicht den Fehler und nimm Dich zu ernst".

4. Hole Dir Partner ins Unternehmen und baue produktive Netzwerke auf.

DAS Sprungbrett zum Ausspielen Deiner Stärken und zur Stärkung Deiner Schwächen ist die Auswahl Deiner Partner.

Dabei ist es wichtig zu verstehen, sagt Giers, was er mit dem Begriff Partner meine. "Wenn ich von einem Partner spreche, dann meine ich nicht unbedingt ein juristisches Verhältnis zwischen zwei Personen oder Gesellschaften. Vielmehr bezeichne ich damit jede Person und jedes Unternehmen, das von jemandem zur Bewältigung von Aufgaben herangezogen werden kann, die für die optimale Verwirklichung eines wichtigen Projekts oder Ziels notwendig sind".

Giers empfiehlt bei aller Aussicht auf hohe Gewinne & Vorteile im Business, den Charakter einer Person zu testen. "Mache nur Menschen zu Partnern, die gut mit anderen Menschen umgehen können und charakterlich in Deine Wertewelt passen"- so Giers.

5. Ermächtige Deine Partner.

Ermutige jeden Deiner Mitarbeiter und Partner, kreative & mutige Ideen ohne Angst zu haben, dass sie ihren Platz in der Company verlieren, wenn sie scheitern, sagt Giers. "Feier jedes Scheitern mit guten Schampus, denn nirgends lernst Du mehr als so". Und weiter: "Wenn Du Deinen Partnern & Mitarbeitern ein Mitspracherecht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben einräumst, werden sie aufblühen, und Dein Unternehmen wird davon profitieren".

Fazit: Die MasterClass von G-House Media Network bietet einen außergewöhnlichen Austausch mit ganz besonderen Mentoren. Hier werden den Teilnehmern ganz neue Blickwinkel aufgezeigt, die ihre bisherigen Grenzen des machbaren einfach in Luft auflösen.

Marcus Giers:

zählt nicht nur zu den Besten seiner Branche (Advoice: Berliner Tagesspiegel), sondern er ist auch ein begnadeter Medienexperte und ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn es um Medienstrategien, Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung durch die Macht der Medien geht. Giers ist in wenigen Jahren zu den erfolgreichsten Medien-Experten & Rednern zum Thema Blockbuster Storytelling - made in Hollywood aufgestiegen. Als bisher einziger Deutscher wurde Giers 2016 vom US World Film Institute & Family Film Awards ausgezeichnet, eine Ehre, die der Medienexperte Marcus Giers mit Hollywoodstars u.a. wie Tom Hanks, Ben Stiller oder Sandra Bullock gemein hat. 2019 sprach Giers auf besondere Einladung zu den Staats- & Regierungsvertretern im Hauptquartier der Vereinten Nationen und war bereits mehrere Male im Forbes Magazine.

