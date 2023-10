Mathis Fit Life GmbH

Mathis FitLife GmbH: Innovatives Fitnessunternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Rankweil (ots)

Die Mathis FitLife GmbH, eines der am schnellsten wachsenden Fitnessunternehmen in ganz Österreich, überzeugt vor allem mit ihrer innovativen Art der Kundenbetreuung und des Marketings, was ihr einen starken Marktvorteil verschafft und das kontinuierliche Wachstum unterstützt. Aus diesem Grund sucht das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders für den Vertrieb, administrative Tätigkeiten und die Medienproduktion wird Verstärkung benötigt. Fitness- und Ernährungstrainer sind ebenso gefragt, um das Coaching-Team zu verstärken.

Gesellschafter Simon Mathis: "Viele Unternehmer möchten gerne abnehmen, haben jedoch schlichtweg nicht die Zeit, die es bräuchte, um ihre anfänglichen Bemühungen eigenständig durchzuziehen. Daher nimmt das Interesse an unserer Dienstleistung kontinuierlich zu. Um der hohen Nachfrage auch in Zukunft gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun baldmöglichst um mehrere neue Mitarbeiter erweitern, die gemeinsam mit uns unsere Mission vorantreiben möchten."

Die Mathis FitLife GmbH ist ein führendes Fitnessunternehmen mit Sitz in Rankweil, Österreich. Das Unternehmen zeichnet sich vor allem durch seine positive Arbeitsatmosphäre aus, in der klare Strukturen und Prozesse, das persönliche Wachstum und die Teamarbeit fördern. Mitarbeitern, die die Vision des Unternehmens teilen, bietet die Mathis FitLife GmbH eine attraktive Vergütung, eine sichere berufliche Zukunft sowie eine faire Chefebene, die eng mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet. Zudem bietet das Unternehmen seinem Personal Zugang zu einer digitalen Schulungsplattform, die exklusives Fachwissen vermittelt. So haben auch Berufs- und Quereinsteiger die Chance, schnell und nahtlos in ihren neuen Arbeitsalltag einzusteigen.

Das Unternehmen glaubt daran, dass geschäftlicher Erfolg nur dann erreicht werden kann, wenn alle in die gleiche Richtung gehen. Die Mitarbeiter arbeiten Seite an Seite, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. In der modernen Arbeitsumgebung der Mathis FitLife GmbH, die sich unter anderem durch klimatisierte Büros, neueste Apple-Geräte und kostenfreie Parkplätze auszeichnet, hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sein volles Potenzial zu entfalten. Zudem profitieren die Mitarbeiter von positiv eingestellten Kollegen, die Lust haben zu arbeiten, kostenlosen Obstkörben, Fitnessriegeln und Heißgetränken zur freien Entnahme.

"Mit unserer Arbeit haben wir uns der Aufgabe verschrieben, das Leben unserer Kunden zum Positiven zu verändern, indem wir ihnen dabei helfen, ihr Gewicht nachhaltig unter Kontrolle zu bekommen, damit sie sich endlich wieder in ihrem Körper wohlfühlen können. Unsere Mitarbeiter tragen maßgeblich zu diesen positiven Veränderungen im Leben unserer Kunden bei. Unsere Mission ist es, für Menschen, die einen herausfordernden Alltag haben, die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Zudem möchten wir im Laufe der nächsten Jahre zum ersten Ansprechpartner für Selbstständige und Führungskräfte werden, die abnehmen und endlich wieder in die Kleidung von früher passen möchten. Damit das gelingt, motivieren wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen und arbeiten alle kontinuierlich am selben Ziel. Motivierte Menschen, die bei der Erfolgsgeschichte des Unternehmens dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben", fasst Simon Mathis zusammen.

Mehr Informationen finden Interessenten unter: https://karriere.simon-mathis.at/

Original-Content von: Mathis Fit Life GmbH, übermittelt durch news aktuell