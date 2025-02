Monotype

Monotype stellt die Type Trends 2025 vor: Re:Vision - Eine kreative Perspektive auf den globalen Wandel

Woburn, Mass. (ots/PRNewswire)

Der Report beleuchtet, wie Kreativität globale Trends wie KI, regionale Konflikte, Generationenunterschiede und Klimawandel formt und von ihnen geformt wird.

Im Fokus stehen die Gestaltung für eine sich wandelnde Welt und die transformative Kraft des Designs.

Monotype Imaging Inc., führender Anbieter für Schriften und Font-Technologien, hat die Type Trends 2025 veröffentlicht: Der neue Report mit dem Titel Re:Vision bietet Marken, Designern, Agenturen und Kreativen weltweit eine Perspektive, wie Design und Typografie den kulturellen und kreativen Zeitgeist in einer Ära beschleunigter gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen einfangen.

Der vollständige Report Re:Vision 2025 steht hier zum Download bereit.

Folgen Sie diesem Link, um mehr über das Konzept von Re:Vision von Charles Nix, Executive Creative Director, zu erfahren.

Hören Sie hier, wie Marie Boulanger, Team Lead Design, über die Gestaltung von Re:Vision spricht.

Eine neue kreative Perspektive auf den globalen Wandel Die Type Trends 2025 bieten einen frischen und zeitgemäßen Blick durch die kreative Brille auf eine Welt, die sich ständig zu verändern scheint. Design ist ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie Menschen, Gemeinschaften, Marken, Institutionen und die Gesellschaft als Ganzes globale Herausforderungen und Chancen reflektieren, artikulieren und angehen. Anhand aktueller kreativer Arbeiten aus der ganzen Welt bietet der Bericht einen Einblick, wie Designer und Marken auf den beschleunigten Wandel und die Entwicklung der visuellen Kultur reagieren.

Sechs Schlüsselthemen Re:Vision präsentiert sechs Themen, in denen Design eine dynamische und kraftvolle Rolle spielt. Die Autoren erforschen, wie Kreativität und Innovation Probleme lösen, Verbindungen und Zusammenarbeit fördern und zukünftiges Handeln inspirieren:

Die Type Trends 2025 wurden von Charles Nix, Senior Executive Creative Director bei Monotype, gemeinsam mit den Executive Creative Directors Phil Garnham und Tom Foley kuratiert. Marie Boulanger, Design Team Lead bei Monotype, war für die kreative Gestaltung des Berichts verantwortlich.

Charles Nix, Senior Executive Creative Director bei Monotype, betont: „Der Report unterstreicht, wie menschliche Kreativität und visuelle Kommunikation eine wesentliche Rolle bei der Suche nach Lösungen für globale Herausforderungen und bei der Bewältigung tiefgreifender gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen spielen. Wir haben Beispiele aus der ganzen Welt zusammengetragen, die verdeutlichen, wie stark Design durch globale Einflüsse geprägt ist und wie Design diese globalen Kräfte mitgestaltet. Wir hoffen, dass unser Report Designer und Kreative zu gemeinsamem Handeln inspiriert und einen Wegweiser für die visuelle Kultur von morgen in einer sich schnell verändernden Welt darstellt."

Phil Garnham, Executive Creative Director bei Monotype, ergänzt: „Re:Vision zeigt eine neue Richtung - anders als alles, was wir bisher bei Monotype gemacht haben, und anders als die vielen Trendberichte, die man in der Kreativszene findet. Es ist der richtige Zeitpunkt, um neue Wege zu beschreiten - im vergangenen Jahr haben wir viele Impulse aus der Kreativ-Community erhalten, von denen einige an Projekten unter außergewöhnlichen Bedingungen gearbeitet haben, inmitten rasanter gesellschaftlicher, technologischer und ökologischer Veränderungen."

Tom Foley, Executive Creative Director bei Monotype, sagt: „In einer Zeit, die von schnellen technologischen Fortschritten und ständig wechselnden gesellschaftlichen Dynamiken geprägt ist, zeigt unser Report 2025 die entscheidende Rolle der Typografie bei der Formung und Reflexion unserer Erfahrungen. Wir möchten die Kreativ-Community herausfordern und inspirieren, diese Veränderungen anzunehmen und die Grenzen der visuellen Kommunikation zu erweitern."

Im Laufe des Jahres wird Monotype jedes dieser sechs Themen vertiefen und gemeinsam mit kreativen Partnern die Trends erkunden und die Art und Weise, wie Kreative und visuelle Kultur den globalen Diskurs prägen, untersuchen.

Der vollständige Report Re:Vision 2025 steht hier zum Download bereit.

Über Monotype: Monotype gestaltet mit Schrift, Technologie und Know-how Marken, die etwas bedeuten. Das Unternehmen arbeitet mit führenden Foundries zusammen, um eines der weltweit umfangreichsten Angebote an hochwertigen Schriften bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.monotype.com.

