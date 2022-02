cuba BRANDVERTISING Werbe- & IT-Agentur

Besonderer Valentinstag? Digitales LovePixel schicken!

Graz (ots)

Blumen, Dessous und Pralinen waren gestern – mit LovePixel verwandeln sich Valentinsgrüße in ewigliche Liebesschwüre, die mit den Sternen um die Wette funkeln. LovePixel wurde im Sommer 2021 von den beiden Steirern Thomas S. und Robert S. gestartet, um in Form von digitalen Botschaften einmal ganz anders & nachhaltig Danke zu sagen, seine Liebe zu gestehen, einen Heiratsantrag zu machen etc. Sobald technisch möglich, werden die Messages via Rakete außerdem ins Weltall geschickt.

Wer kennt sie nicht, die Liebesschlösser an Brücken? Eine nette Idee, die aber viel kostetet, meist ziemlich schnell unansehnlich wird, die Umwelt verschmutzt und irgendwann sowieso abmontiert wird. Um Liebesbotschaften günstiger, umweltfreundlich und vor allem wirklich für immer zu ermöglichen, wurde LovePixel ins Leben gerufen.

Was ist LovePixel?

Auf https://www.mylovepixel.com/ findet sich ein riesiges Herz, das aus exakt auf 2,1 Millionen limitierten LovePixel besteht. Jedes dieser LovePixel kann zum Preis von 1,79 Euro pro Stück für eine persönliche Botschaft genutzt werden – ganz aktuell eben für Valentinsgrüße, aber auch für Heiratsanträge, Liebesschwüre, Entschuldigungen, Dankeschöns u. v. m. Einfach in das Herz reinzooomen, LovePixel-Herzensplatz aussuchen, Message schreiben bzw. eine der vielen Vorlagen wählen, individuell gestalten, mit Gravur versehen und an den Empfänger senden, wo auch immer auf der Welt dieser sich befindet. Ganz nach dem Motto „Always & forever“ bleibt das LovePixel für immer bestehen (bzw. bis man es löscht).

Nachhaltig – und für den guten Zweck

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind den Machern von LovePixel ein persönliches Anliegen. Zusätzlich zum generell umweltfreundlichen Aspekt der digitalen Botschaften gehen deswegen 10 % des Erlöses von jedem LovePixel als Spende an den WWF.

Nächste LovePixel-Station: das Weltall, unendliche Weiten

Den „Für immer“-Gedanken nehmen die beiden Steirer ebenfalls sehr ernst und haben sich noch eine besondere Zukunftsidee überlegt: Sobald es die technischen Möglichkeiten erlauben, gehen die LovePixel auf eine Reise, die ihre Ewigkeit besiegeln: Die Botschaften sollen mit einer Rakete ins unendliche Universum geschossen werden, wo sie für immer mit den Sternen um die Wette leuchten. Himmlische (Valentins-)Grüße ohne Ablaufdatum!

Original-Content von: cuba BRANDVERTISING Werbe- & IT-Agentur, übermittelt durch news aktuell