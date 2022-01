FM Consulting GmbH

F&M Recruiting expandiert: Marketingagentur sucht neue Mitarbeiter

Burgdorf (ots)

Die F&M Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH mit Sitz in Burgdorf bei Hannover, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Zu besetzende Stellen sind Vertriebsmitarbeiter, Trainee im Vertrieb, Onlinemarketing-Manager, Mediengestalter, Trainee Onlinemarketing-Manager und Bürokauffrau/-mann.

Geschäftsführer Felix Hahnewald : "Unser Ziel ist es, dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel in der Pflegebranche entgegenzuwirken. Dabei helfen wir unseren Kunden aktiv dabei, die Bekanntheit ihres Unternehmens zu steigern, indem wir ihre Präsenz in ihrer Region und auf Social Media erhöhen. Um unserem eigenen rasanten Wachstum standhalten zu können und die zunehmenden Anfragen zu bewältigen, wollen wir unser Team in den nächsten Monaten verdoppeln."

Die Marketingagentur F&M Recruiting unterstützt bundesweit Pflegedienste und -heime dabei, qualifiziertes Pflegefachpersonal zu finden und die offenen Stellen schneller mit guten und wechselwilligen Fachkräften zu besetzen. Potenzielle Mitarbeiter erwartet neben der vielseitigen Arbeit auch eine attraktive Vergütung, ein junges und dynamisches Team und gute Aufstiegschancen.

"Unsere Dienstleistung ist gefragter denn je. Aktuell müssen wir unsere Kundenanfragen auf eine Warteliste setzen, um unsere Qualität gewährleisten zu können. Daher benötigen wir motiviertes Personal, dass in Zukunft weiter mit uns wachsen will. Bereits im Sommer diesen Jahres planen wir außerdem einen Umzug, um den Mitarbeitern mit einem hochmodernen Büro mit 350 Quadratmetern gerecht zu werden", erklärt Max Grinda.

Mehr Informationen finden Bewerber unter: https://karrierefmrecruiting.recruitee.com/

Über F&M Recruiting:

Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von F&M Recruiting - https://fm-recruiting.de/. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, dem sich zuspitzenden Mangel an Fachkräften zu trotzen und mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Dank der 4A-Methode erhalten ihre Kunden planbar und zuverlässig mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region, die an einem guten Arbeitgeber interessiert sind.

Original-Content von: FM Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell