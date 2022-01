brand eins Medien AG

Neue Newsletter-Reihe von brand eins

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Wirtschaftsmagazin geht mit vier Newslettern zu den Themen Digitalisierung, Kreativwirtschaft, gesellschaftliche Transformation und Unternehmertum an den Start.

Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss neue Wege gehen. Mit vier neuen Newslettern will brand eins dabei helfen und Lust auf Veränderung machen. In "Digitalisierung mit Rückgrat" gibt der brandeins-Vorstand Holger Volland Hinweise, wie sich der digitale Alltag beherrschen lässt. In "Das geht besser" greift der brandeins-Redakteur Peter Lau unternehmerische Herausforderungen von Kreativen und Kunstschaffenden auf. Wolf Lotter, Gründungsmitglied des Magazins, beschäftigt sich in "Noch Fragen?" mit der Transformation der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Und die Gründerin und Chefredakteurin von brand eins Gabriele Fischer widmet sich in "Unter uns" dem Umgang mit unternehmerischen Herausforderungen, Tief- und Höhepunkten.

Jede Ausgabe ist ein sehr persönliches Angebot zur Orientierung, konzentriert sich auf ein Thema, enthält weiterführende Empfehlungen und den Aufruf an die Leserinnen und Leser, mit den Autorinnen und Autoren in Kontakt zu treten. brand eins rückt so näher an die Community. Alle Newsletter können unter http://brandeins.de/newsletter kostenlos abonniert werden und werden durch Anzeigenpartner unterstützt.

brand eins steht seit mehr als zwanzig Jahren für spannende Wirtschaftsgeschichten und begleitet unternehmerisch denkende Menschen auf ihrem Weg. Neben dem monatlichen Wirtschaftsmagazin setzt die Medien AG auch erfolgreiche Corporate Publishing Projekte um und publiziert Zahlenreports mit Firmen wie Tchibo, IKK classic oder G DATA CyberDefense. Die brandeins / thema Magazine veröffentlichen unabhängige Branchenrankings, etwa für IT-Dienstleister oder Unternehmensberatungen. Mit brand eins safari wurde außerdem ein Programm für Führungskräfte Trainings etabliert, das mittlerweile in die zwanzigste Runde geht. Podcasts für Wirtschaftsthemen und weitere digitale und gedruckte Publikationen runden das Spektrum des Medienhauses ab.

Original-Content von: brand eins Medien AG, übermittelt durch news aktuell