Carmen Nebel genießt alle Weihnachtsleckereien ohne schlechtes Gewissen - Die Moderatorin warnt vor Konflikten und Gewalt in Familien

Carmen Nebel genießt Weihnachten auch kulinarisch in vollen Zügen – und hat wegen der Gefahr, anschließend ein paar Kilos zu viel auf die Waage zu bringen kein schlechtes Gewissen. „Weihnachten und schlechtes Gewissen ist eine denkbar schlechte Kombi, finde ich“, sagt die 65-jährige Moderatorin und Entertainerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift „Meine Melodie“ (01/2022; EVT: 16. Dezember). „Gemeinsam zu kochen, zu genießen und die schönsten Köstlichkeiten zu teilen sind herrliche Gründe, mal nicht an die Kilos zu denken.“ Problematisch ist in ihren Augen aber die Zeit vor Weihnachten: „Da lauert die Gefahr. Wenn der Handel einem schon im September Lebkuchen in die Nähe der Supermarktkasse legt, ist das eine schwere Prüfung, die ich nie bestehe“, betont Carmen Nebel. Die beliebte Musikmoderatorin begrüßt ihr Publikum auch in diesem Jahr wieder zu ihrer besinnlichen Weihnachtsgala „Heiligabend mit Carmen Nebel“ im ZDF.

Das Feiertags-Menü gestaltet sich in Carmen Nebels Familie trotz mancher Veränderungen immer noch ziemlich klassisch. „Früher zu Hause gab es Kartoffelsalat am Heiligen Abend“, sagt sie und fügt ein wenig bedauernd hinzu: „Damit sind inzwischen nicht mehr alle um mich herum einverstanden, deshalb gibt es schon mal Raclette oder Fondue. Am 1. Feiertag essen wir Gans und Klöße und am 2. Feiertag bin ich dauersatt, da brauche ich eine Pause.“

Ein allgemeingültiges Rezept für ein harmonisches Weihnachtsfest hat Carmen Nebel übrigens leider auch nicht. „Ich würde hier gerne sagen: Übt euch alle in Gelassenheit und freut euch an den schönen Dingen“, sagt die Moderatorin. „Aber leider wissen wir, dass das ein sehr ernstes Thema ist.“ Weihnachten sei mit Erwartungen aller Art überfrachtet. „Und wenn diese nicht erfüllt werden, dann gibt es oft Konflikte und nicht selten sogar Gewalt. Wir sollten daher aufmerksam sein.“

