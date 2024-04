CoinEx Global Limited

CoinEx sponsert Token 2049 Dubai als Vermächtnis für unseren Einsatz zur Förderung der globalen Krypto-Übernahme

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

CoinEx, eine führende globale Kryptowährungsbörse, fühlt sich geehrt, unser Sponsoring als Goldpartner von Token 2049 Dubai vom 18. bis 19. April 2024 bekannt zu geben. Als eine der einflussreichsten Blockchain- und Krypto-Veranstaltungen weltweit bringt Token 2049 Branchenpioniere, Investoren, Unternehmen, Entwickler, Medien und andere Interessengruppen zusammen, um Gespräche zu führen, welche die Zukunft des Web3 gestalten werden.

Als Börsenveteran mit über 5 Millionen Nutzern in mehr als 200 Ländern ist CoinEx begeistert, an der Token 2049 Dubai teilzunehmen und zur lebhaften Atmosphäre der Veranstaltung beizutragen, die von Zusammenarbeit und Innovation geprägt ist. Unser Stand bei P15 hat großzügige Geschenke in Form von CET, USDT sowie exklusiven CoinEx- und ViaBTC-Artikeln für die Teilnehmenden vorbereitet.

„Wir freuen uns, als Hauptsponsor von Token 2049 Dubai mit der globalen Krypto-Community in Kontakt zu treten", sagt Haipo Yang, Geschäftsführer von CoinEx. Veranstaltungen wie Token 2049 sind entscheidend, um die Akzeptanz im Mainstream voranzutreiben, indem sie einen offenen Gedankenaustausch fördern und die Verbindungen zwischen den Entwicklern in diesem Bereich stärken. Das Sponsoring spiegelt unseren anhaltenden Einsatz für die weltweite Verbreitung von Kryptowährungen wider.

Token 2049 Dubai bietet unschätzbare Möglichkeiten, Ideen auszutauschen und Kooperationen zu bilden, welche die Zukunft der Kryptowährung gestalten werden. Als Pionier in diesem Bereich fühlt sich CoinEx geehrt, gleichgesinnte Erbauer zu treffen und die Akzeptanz im Mainstream weiter voranzutreiben.

Informationen zu CoinEx

CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die den Handel vereinfachen möchte. Die Plattform bietet eine Auswahl an Dienstleistungen, darunter Spot- und Margin-Handel, Swaps, Automated Market Maker (AMM) sowie Finanzmanagementdienste für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen an.

Mit seinen „hochwertigen, schnellen und umfassenden" Listing-Strategien hat CoinEx über 900 Token und mehr als 1400 Handelspaare gelistet. Diese umfangreiche Auswahl ermöglicht Nutzern den Zugang zu den neuesten Kryptowährungen an der Spitze der Innovation. Seit seiner Gründung hat sich CoinEx konsequent an das Prinzip „Benutzer zuerst" gehalten. Mit der aufrichtigen Absicht, ein faires, respektvolles und sicheres Umfeld für den Kryptohandel zu schaffen, ermöglicht CoinEx Personen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand einen mühelosen Zugang zur Welt der Kryptowährungen, indem es einfach zu bedienende Produkte anbietet.

