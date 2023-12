Zabka Group

Der führende Lebensmittelhändler auf dem rumänischen Markt, DRIM Daniel Distributie FMCG, schließt sich Żabka Group an

Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums in diesem Jahr schloss die Żabka Group den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung ab und ging eine Partnerschaft mit einem der führenden FMCG-Vertriebsunternehmen in Rumänien ein – DRIM Daniel Distributie. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Mit über 10.000 Geschäften, Lieferung von Tür zu Tür, digitalen Lösungen und der täglichen Betreuung von mehr als 3 Millionen Kunden gilt die Żabka Group als führender Name im modernen Einzelhandel in ganz Europa.

Der Eintritt der Żabka-Gruppe in den rumänischen Markt ist das Ergebnis der konsequenten Entwicklung eines Einzelhandels-Konzepts und -Ökosystems mit dem Potenzial zur Expansion in europäische Märkte. Die internationale Expansion ist an der umfassenden Wachstumsstrategie ausgerichtet, die seit 2021 von der Gruppe verfolgt wird. Nachdem die Genehmigungen der rumänischen Behörden für die Transaktion eingeholt wurden, wird der Schwerpunkt weiterhin darauf liegen, die Entwicklung von DRIM zu beschleunigen. Die starke Marktposition von DRIM und seine Erfahrung im Convenience-Einzelhandel kombiniert mit der Finanzkraft der Żabka-Gruppe wirken als Triebfedern des Fortschritts.

- Wir bauen eine Partnerschaft mit dem Unternehmen auf, die vom immensen Vertrauen seiner Geschäftspartner und Kunden auf dem heimischen Markt profitiert, aber auch durch die Einhaltung der Standards wächst, denen wir uns bei Żabka verschrieben haben. Gemeinsame Werte, gegenseitiger Respekt und Vertrauen bilden eine solide Grundlage für eine strategische Partnerschaft und die ehrgeizigen Projekte, die wir planen. Das vergangene Vierteljahrhundert haben wir dem dynamischen Wachstum in Polen gewidmet, und heute beginnen wir mit der nächsten Etappe, zu der die Aufnahme der Geschäftstätigkeit auf einem neuen europäischen Markt gehört – sagt Tomasz Suchański, CEO der Żabka-Gruppe.

Das kontinuierliche Wachstum und zukünftige Entwicklungspotenzial des rumänischen Marktes, zusammen mit einem Verbraucherprofil, das dem polnischen ähnelt, positioniert Rumänien als natürliche geografische Richtung für die Expansion der Gruppe. Dieser bahnbrechende Schritt folgt einer eingehenden Analyse des rumänischen Marktes und lokalen Studien zu Verbraucherpräferenzen. Durch die operative Präsenz auf diesem Markt wird die Żabka-Gruppe Kenntnisse und Erfahrungen sammeln, die fundierte Entscheidungen über mögliche weitere Investitionen in Rumänien ermöglichen und die Auswahl geeigneter Entwicklungsbereiche aus dem breiten Portfolio der Gruppe beschleunigen.

- Dies ist eine strategische Investition, die durch eine Partnerschaft mit einem der größten lokalen Distributoren von FMCG-Produkten eine einzigartige Perspektive für die gesamte Gruppe in Bezug auf die weitere Entwicklung und den Zugang zu diesem neuen Markt bietet. Die Partnerschaft mit DRIM wird zweifellos zur Erhöhung unseres Potenzials beitragen, unseren Kunden und Partnern innovative Lösungen anzubieten, eine weitere Diversifizierung unserer Geschäftstätigkeiten zu ermöglichen und zusätzliches Wachstum herbeizuführen – kommentiert Tomasz Blicharski, Vizepräsident des Vorstands, Geschäftsführer von Żabka Future/EVP.

- Meine Familie und ich sind sehr begeistert von unserer Partnerschaft mit der Żabka Group. Wir glauben, dass dies ein Schritt ist, der unsere Organisation auf die nächste Ebene heben wird. Das Fundament dieser Partnerschaft ist sehr solide, da wir sehr ähnliche Werte teilen, uns auf die Chancen auf dem rumänischen Markt konzentrieren und von der Begeisterung befeuert werden, die nötig ist, um diese Chancen zu nutzen.

Ein starkes Argument für unsere Entscheidung, die Partnerschaft mit Żabka einzugehen, waren die immensen Möglichkeiten, die sich unseren wichtigsten Stakeholdern eröffnen: Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten – sagt Radu Trandafir, Strategiemanager von DRIM Daniel Distributie FMCG.

DRIM Daniel Distributie ist ein Familienunternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Branche, das in Rumänien hohes Ansehen genießt und derzeit in der dritten Generation geführt wird. In den fast 30 Jahren seines Bestehens hat das Unternehmen eine fortschrittliche Logistikinfrastruktur aufgebaut und sein Ansehen als zuverlässiger Partner unter Lieferanten und den Betreibern traditioneller Geschäfte gefestigt. Dadurch hat es sich zu einem der größten Vertriebsnetze für schnelllebige Konsumprodukte auf dem lokalen Markt entwickelt, beschäftigt über 800 Mitarbeiter und beliefert rund 12.000 traditionelle Einzelhandelsgeschäfte.

Die Einzelhandelsmarke Żabka wurde 1998 gegründet. Seit 2021 firmiert das Unternehmen als Żabka Group und besteht aus drei Kerngeschäftseinheiten: Żabka Polska, Żabka Digital und Żabka Future, unterstützt vom Strategic Leadership Team, das Verbraucher-, Personal- und Finanzstrategien festlegt. Żabka Polska konzentriert sich seit 25 Jahren durchgehend auf den Einzelhandel und ist hauptsächlich für die operativen und kommerziellen Aspekte der Gruppe verantwortlich, einschließlich der Verwaltung und Entwicklung eines modernen Convenience-Store-Netzwerks und des landesweiten Logistiknetzwerks der Gruppe. Die Aufgabe von Żabka Future besteht in der Gründung neuer Unternehmen, die die Entwicklung der Gruppe unterstützen. Żabka Digital dagegen ist dafür zuständig, den Aufbau des fortschrittlichsten digitalen Convenience-Ökosystems zu beschleunigen und in unserem Portfolio mithilfe technologischer Mittel Synergien zwischen ausgereiften digitalen Unternehmen zu finden. Die Gruppe entwickelt ihren Verantwortungsbereich strategisch weiter, indem sie Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) in ihre Geschäftsstrategie einbezieht. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Żabka-Gruppe Bereichen wie guter Ernährung, Dienstleistungen zur Förderung eines nachhaltigen Lebens, Entwicklung des Unternehmertums, Stärkung der Organisationskultur, Unternehmensführung, Zirkularität und Dekarbonisierung verschrieben. Link zum Responsibility Report 2022: https://zabkagroup.com/esg/

