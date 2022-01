Dubai Immobilien

Als Makler Dubai ist Martin Wildt der Ansprechpartner Nr. 1 im deutschsprachingen Raum

Hürth (ots)

Martin Wildt wagte als erfahrener Immobilieninvestor in Deutschland vor einiger Zeit selbst den Sprung auf den chancenreichen Markt im Emirat am Persischen Golf und suchte nach einem qualifizierten, deutschsprachigen Makler in Dubai. Denn der Kauf einer Immobilie auf einem fremden Markt mit eigenen Rechtsverhältnissen und Gepflogenheiten bedarf einem kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

Als Immobilieninvestor erkannte Martin Wildt schnell, dass die Informationen in den Immobilienportalen mit Vorsicht zu genießen sind, und die Lagen, Umgebungen und weiteren Entwicklungen in Dubai auch für einen Experten von außen nur schwer einschätzbar sind.

Deshalb pointiert der Geschäftsführer und Experte für Dubai Immobilien zu Recht: "Suchen Sie nicht nach der richtigen Immobilie, sondern suchen Sie den richtigen Partner."

Mit dubai-immobilien.de werden die Wünsche und Anforderungen von Kunden aus dem deutschsprachigen Raum erfüllt

Aus diesem Bedarf heraus entstand die Idee für dubai-immobilien.de. Denn Kunden aus dem deutschsprachigen Raum haben andere Anforderungen und Vorstellungen als Käufer aus dem amerikanischen, asiatischen oder arabischen Raum. Um die deutschsprachigen Kunden kompetent beraten zu können, bedarf es für Makler in Dubai also nicht nur dem Wissen über den Immobilienmarkt selbst, sondern vor Allem auch dem Verständnis für die Bedarfe der Kunden.

Mit dubai-immobilien.de erfüllt Martin Wildt dies auf hervorragende Weise, denn das Unternehmen ist sowohl in Deutschland als auch vor Ort für die Kunden ansprechbar: Vor, während und nach dem Kauf. Und natürlich immer: Kompetent und deutschsprachig.

Von der Immobiliensuche über die Möblierung bis zum Einzug: Die Wünsche des Kunden stehen immer im Mittelpunkt

Der Fokus auf die Wünsche des Kunden beginnt bereits beim ersten Kontakt. Denn der Kunde kann selbst entscheiden, ob er lieber in Deutschland oder vor Ort vom Makler in Dubai beraten werden möchte. Jeder Kunde wird individuell beraten und betreut. Von der Suche über die Kaufabwicklung bis hin zur Möblierung, dem Einzug und der Vermietung werden die Kunden bei allen Schritten bestens beraten und betreut.

Der Gründer des Unternehmens - Martin Wildt - ist selbst erfahrener Investor, der im Immobilienbereich weitreichende Kenntnisse aufweisen kann. Diese Kompetenzen bringt er in jeder Beratung mit ein. Durch sein großes und einflussreiches Netzwerk vor Ort ist er immer auf dem aktuellen Stand und kann seine Kunden stets zu den neuesten Entwicklungen und Angeboten informieren.

Dabei gilt, dass jeder Kunde garantiert Bauträger- und Projektunabhängig beraten wird, damit er stets aus den bestmöglichen Optionen am Markt auswählen kann.

Die komplette Abwicklung kann dabei auf Wunsch vom Makler in Dubai vorgenommen werden. Besichtigungstermine vor Ort sind ebenso möglich wie virtuelle Rundgänge. Die ausführliche Beratung im Vorfeld und die umfangreiche Betreuung im Nachgang sorgen dafür, dass dubai-immobilien.de ein unvergleichliches Gesamtpaket bietet. Diese Leistungen sind unschlagbar im deutschsprachigen Markt. Zahlreiche zufriedene Kunden können diese Erfahrung bestätigen.

Julia Christen beispielsweise rezensiert: "Sich auf dem Immobilienmarkt in Dubai allein zurecht zu finden ist äußerst schwierig. Zudem fühlt man sich bei vielen Maklern wie bei einer Massenabfertigung. Bei Herrn Wildt hatte ich aber von Anfang an das Gefühl, dass er mich richtig berät und tatsächlich für MICH das Beste ermöglicht. Begeistert hat mich auch, dass er mich in der gesamten Abwicklung begleitet hat und auch nach der Wohnungsübergabe noch weiterhin für mich verfügbar ist."

