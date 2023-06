Clé de Peau Beauté

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ ZELEBRIERT DIE WISSENSCHAFT DER HAUTINTELLIGENZ

Tokio (ots/PRNewswire)

Die revolutionäre Hautpflegewissenschaft von Clé de Peau Beauté wird in einer dreitägigen Veranstaltung vorgestellt, bei der auch die immersive KI-Kunstinstallation „Unseen Intelligence" von Refik Anadol Premiere hat

Clé de Peau Beauté, die globale Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke der SHISEIDO-Gruppe, veranstaltete vom 26. bis 28. Juni 2023 eine globale Veranstaltung in Tokio, Japan. Die dreitägige Veranstaltung, bei der der revolutionäre Hautpflegeansatz „Skin Intelligence" vorgestellt wurde, gab den Gästen einen Einblick in das unermüdliche Engagement der Marke für Innovation und einen wissenschaftlich fundierten Ansatz für die Schönheit. Gäste aus über 18 Ländern trafen auf zwei der globalen Markenbotschafterinnen von Clé de Peau Beauté, Ella Balinska und Diana Silvers. Das Shiseido Global Innovation Center in Yokohama war Schauplatz der exklusiven, weltweiten Enthüllung des Hautgen-Netzwerks – zum ersten Mal visualisiert. Dieses Netzwerk besteht aus einem internen Kollektiv, das unabhängig von dem Neuronennetzwerk arbeitet, das das Gehirn versorgt. Auf der Veranstaltung wurde auch eine visionäre Zusammenarbeit mit dem renommierten Medienkünstler Refik Anadol vorgestellt. Die immersive Installation „Unseen Intelligence" von Anadol befindet sich in Tokio Midtown, im Stadtteil Roppongi. Anadol bringt seine bahnbrechende Herangehensweise an Datenerzählungen ein, um die verborgene Welt der Haut sichtbar zu machen.

Seit der Lancierung der Marke im Jahr 1982 hat sich Clé de Peau Beauté der Erforschung der Hautintelligenz verschrieben: der angeborenen Fähigkeit der Haut, zwischen positiven und negativen Reizen zu unterscheiden, um den optimalen Zustand der Epidermis zu erhalten. Clé de Peau Beauté entwickelt neue Technologien, die die Haut als „denkendes" Organ unterstützen, indem sie ihre Reparatur- und Verteidigungsfähigkeiten stärken, um ihre angeborene Fähigkeit zur Selbstpflege zu fördern, die der stärkste Katalysator für eine optimale Ausstrahlung der Haut ist.

Frau Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté, erklärte: „Ich bin stolz darauf, unser unermüdliches Engagement für Innovation durch Skin Intelligence den Schönheitsexperten weltweit zu präsentieren. Mit unserem einzigartigen Hautpflegekonzept haben wir unsere Position als Pionier der Branche gefestigt und die Zukunft der Hautpflege neu definiert. Ich bin begeistert von den grenzenlosen Möglichkeiten, die vor uns liegen, um die Zukunft strahlender zu gestalten."

Kiyoshi Sato, Chief Technology Officer von Clé de Peau Beauté, erklärte: „Es war ein Privileg für uns, so viele Schönheitsexperten aus der ganzen Welt in unseren Labors begrüßen zu dürfen, wo wir zum ersten Mal eine erfolgreiche Visualisierung des Hautgennetzwerks enthüllt haben, die unser Verständnis der der Haut innewohnenden Intelligenz erheblich verbessert hat. Um diese wissenschaftliche Leistung zu würdigen, haben wir den Datencluster Refik Anadol zur Verfügung gestellt, der ihn mit seinen künstlerischen Fähigkeiten zum Leben erweckt hat. Gemeinsam konnten wir eine Welt zeigen, von der wir wissen, dass sie existiert, und nach der wir schon so lange gesucht haben."

Die Zusammenarbeit zwischen Refik Anadol und Clé de Peau Beauté entstand aus dem Bestreben der Marke, das unsichtbare autonome System der Hautintelligenz zum Leben zu erwecken und ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen, das ein Publikum auf der ganzen Welt aufklärt und inspiriert.

Der mitwirkende Künstler Refik Anadol kommentiert: „Die Zusammenarbeit des Refik Anadol Studios mit Clé de Peau Beauté basiert auf einer einzigartigen Analogie zwischen Hautintelligenz und künstlicher Intelligenz unter dem Gesichtspunkt, das ‚Unsichtbare sichtbar zu machen' – eine Vision, die wir seit unserer Gründung verfolgt haben. Die Wissenschaftler von Clé de Peau Beauté erforschen die unsichtbaren Lebenskräfte – die unsichtbaren Netzwerke unseres Denkorgans Haut."

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co. Ltd., wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Luxus und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zur schönen Haut. Die Philosophie der Marke ist es, durch die Nutzung von Make-up-Technologien und bahnbrechender Hautpflege-Wissenschaft die Kraft der Ausstrahlung eines Menschen freizusetzen. Clé de Peau Beauté wird seit jeher von einem exquisiten ästhetischen Empfinden und dem Engagement für Innovation geleitet und hat seine Produkte wurden mit Modernität, fortschrittlicher Wissenschaft und Dynamik erschaffen, um sich als Branchenführer zu etablieren. Die Produkte verhelfen zu einer so bemerkenswerten Ausstrahlung, dass die Menschen von innen heraus strahlen. Erhältlich in 23 Ländern und Regionen weltweit.

Refik Anadols Arbeiten verwenden Daten als primäres Material und regen uns dazu an, unseren Umgang mit der physischen Welt, dezentralen Netzwerken, kollektiven Erfahrungen und dem kreativen Potenzial von Maschinen zu überdenken. Anadols ortsspezifische KI-Datenskulpturen, audiovisuelle Live-Performances und Umweltinstallationen sind einzigartig in ihrem Bereich und wurden weltweit an renommierten Orten ausgestellt, darunter das Centre Pompidou-Metz, die Architekturbiennale in Venedig und das Museum of Modern Art in New York.

