moonloveyoga Retreats mit sanften Yogastunden, veganem Genuss und naturnaher Entspannung

Lenzen/ Kalkar

Das nächste moonloveyoga Event steht bevor: Vom 26.-29.5.2023, über die Pfingsttage, bietet moonloveyoga mit dem Women Retreat für Frauen sanfte Hatha Yoga Stunden, Zeit zum Innehalten und Entspannungsübungen an. Und das am perfekten Ort dafür: Im wunderbaren ahead burghotel inmitten faszinierender Natur. Das Burghotel ist ein veganes Yoga Hotel zwischen Berlin und Hamburg in Lenzen an der Elbe.

Der Fokus der Auszeit liegt auf Weiblichkeit und Spiritualität. Die einzelnen Übungseinheiten haben jeweils ein Thema und fügen sich zu einem Ganzen. Die Yogapraxis findet im historischen Tagungsraum unter dem Dach der Burg statt sowie bei schönem Wetter draußen im Burggarten. Das Teehaus mitten im Grünen bietet einen zusätzlichen Rückzugsort für Meditation und Yoga.

Dem eigenen Körper, dem Atem und den Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken und sich bewusst vom Alltag zurückzuziehen, das ist das Ziel des Retreats.

Das Angebot von moonloveyoga richtet sich sowohl an Yoga Anfänger*innen als auch an Fortgeschrittene, die sanfte Yogastunden bevorzugen.

Hier gibt es mehr Infos zum Retreat: https://moonloveyoga.com/moonloves-women-retreat-2023-pfingstretreat/

moonloveyoga Retreat Termine für 2023 und 2024 auf einen Blick:

26.-29. Mai 2023 moonlove's Women Retreat im ahead Burghotel in Lenzen (Elbe) für Frauen

17.-19. November 2023 moonlove's cozy Yoga Retreat im Landhaus Beckmann in Kalkar (Niederrhein) für alle

04.-07. Januar 2024 moonlove's New Year relax Retreat im ahead Burghotel in Lenzen (Elbe) für alle

Darüber hinaus findet regelmäßig dienstags 19.15-20.15 Uhr online der Kurs "Sanfter Hatha Yoga und Meditation" statt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Jede*r ist willkommen.

Mehr Infos zum Angebot: https://moonloveyoga.com/#moonlove

Weitere Themenstunden und Events sind in Planung.

Über moonloveyoga:

Maren Esser bietet als zertifizierte Hatha Yogalehrerin BDY/EYU nach vierjähriger intensiver Yogalehrausbildung im Rahmen des Berufsverbands der Yogalehrenden in Deutschland e.V. (BDYoga) und der Europäischen Yoga-Union, dem Dachverband der europäischen Yoga-Verbände (EYU), in Verbindung mit einem Selbststudium am Himalaya® Institut für Yogawissenschaft und Philosophie e. V. sanfte Hatha Yoga Stunden sowie Retreats an.

Website: https://moonloveyoga.com/

