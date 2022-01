Orderchamp GmbH

Online-Großhandelsmarktplatz Orderchamp führt Fulfillment-Lösung für Marken ein

Neues Distributionszentrum beliefert ab sofort europaweit aus Venlo an der deutsch-niederländischen Grenze

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Lieferschwierigkeiten, fehlender Lagerraum und teure Europa-Sendungen belasten zunehmend kleine und mittelgroße Marken. Der Online-Großhandelsmarktplatz Orderchamp erweitert deshalb seine Dienstleistungen mit einem eigenen Vertriebszentrum und Fulfillment-Service im niederländischen Venlo. Ausgewählte Marken konnten bereits im letzten Quartal die neue Fulfillment-Lösung testen. Ab sofort steht der Service allen Orderchamp Markenpartnern zur Verfügung.

"Vor allem kleine und mittelgroße Marken, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, profitieren vom neuen Orderchamp Fulfillment-Service. Denn mit dem neuen Fulfillment-Service werden anfallende Liefermengen gebündelt und das macht den Versand von Marken an Einzelhändler nicht nur einfacher, sondern auch durch Effizienzsteigerungen kostengünstiger und umweltfreundlicher", sagt Maximilian Gassner, Country Manager für Orderchamp Deutschland.

Max Verduyn, Co-Founder und COO von Orderchamp, besuchte in der vergangenen Woche das neue Lager in Venlo: "Im neuen Orderchamp Zentrallager stehen uns und unseren Markenpartnern über 5000 Quadratmeter Lagerfläche zur Verfügung und wir versenden ausschließlich mit plastikfreien und recycelbaren Verpackungen nach ganz Europa. Das macht für Marken, die nachhaltig produzieren und deren Kunden umweltbewusst einkaufen, einen wichtigen Unterschied im Versand."

Marken können ihren Bestand einfach einlagern und über E-Commerce-Software wie WooCommerce oder Shopify mit ihren Systemen synchronisieren. Den Rest des Versands übernimmt der Orderchamp Fulfillment-Service. Dabei bietet Orderchamp die Flexibilität, neben Bestellungen von der Orderchamp-Plattform, auch Bestellungen aus eigenen Kanälen oder von anderen Händlerportalen abzuwickeln. Damit bietet Orderchamp vor allem kleinen bis mittelgroßen Marken eine umweltfreundlichere Umsetzung ihres Fulfillments.

Viele Markenpartner von Orderchamp profitieren zudem von den niedrigen Versandkosten, die durch die die Bündelung des Volumens gelingt. Jim Woerdman, Gründer von IZY Bottles, sagt dazu: "Als Großhandelsmarktplatz besitzt Orderchamp eine Verhandlungsmacht, die wir als kleine Marke einfach nicht haben. Hinzu kommt, dass die Preise für das Fulfillment oft ungenau sind und viele versteckte Kosten enthalten. Orderchamp hat es geschafft, diese Preise transparent und leicht verständlich zu machen."

Über Orderchamp

Klasse statt Masse! Orderchamp erfindet den Großhandel mit einem kuratierten Markenportfolio und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz neu. Auf der gleichnamigen Großhandelsplattform Orderchamp.com verkaufen ausschließlich Marken, die außergewöhnliche, handgemachte, natürliche, nachhaltige oder sozial verantwortlich hergestellte Produkte anbieten. Damit ermöglicht Orderchamp 75.000 Händlern den Zugang zu einem hochwertigen Sortiment von über 400.000 Produkten von mehr als 4.500 ausgewählten europäischen Marken. Zu den Kategorien gehören zum Beispiel Haus & Wohnen, Küche & Genuss, Babys & Kinder, Schmuck & Accessoires, Beauty & Pflege oder Schreibwaren & Papeterie.

Dank der Marken- und Produktempfehlungen auf Basis innovativer Algorithmen und dem einzigartigen Sortiment von Orderchamp gelingt lokalen Einzelhändlern die eigene, maßgeschneiderte Positionierung in ihrem lokalen Markt. Das Ordern neuer Produkte wird einfacher, schneller und kostengünstiger. Auch die Bestellung von Kleinstmengen ist möglich. Gezahlt werden muss erst nach 60 Tagen. Auf diese Weise stärkt die Plattform sowohl den lokalen als auch den Online-Handel und hilft ihnen, ihr Produktportfolio zu erweitern.

Oderchamp wurde 2019 in den Niederlanden gegründet. Seit 2021 ist Orderchamp mit einem Büro in Berlin auch in Deutschland vertreten. Neben den Niederlanden und Deutschland ist die Großhandelsplattform in ganz Europa aktiv. Private Investoren und VCs wie henQ oder Prime Ventures haben seit der Gründung des Unternehmens über 20 Millionen Euro in Orderchamp investiert.

Original-Content von: Orderchamp GmbH, übermittelt durch news aktuell