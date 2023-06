ARCenergie GmbH

Vom Schandfleck zum Schmuckstück: Bauphysiker erklärt, warum eine Sanierung oft sinnvoller ist als ein Neubau

Mainz (ots)

Eine in die Jahre gekommene Immobilie wird zügig abgerissen, um Platz für einen moderneren Neubau zu schaffen - Alltag in deutschen Städten. Dabei kann auch eine sanierte Immobilie ihren Charme haben und durchaus modern sein - und aktuell ist sie dank diverser Förderungen und hoher Zinsen meist deutlich günstiger.

"Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist die Sanierung meiner Erfahrung nach in vielen Fällen die bessere Option", erklärt Luca Arenz. "Vor allem, wenn man Förderungen und günstige Sanierungskredite betrachtet, kann eine Sanierung sehr viel Sinn machen." Arenz ist Bauphysiker und plant mit seinem großen Team Hunderte Sanierungen und Neubauten im Jahr. Er verrät in diesem Artikel, warum eine Sanierung oft sinnvoller ist als ein Neubau.

Gesetzliche Regelungen

Wird ein Bestandsgebäude durch einen Neubau ersetzt, können Bauherren nicht mehr von den Vorteilen einer Sanierung profitieren. So gibt es zum Beispiel bestimmte Regelungen, die zwar für Neubauten, nicht jedoch für Bestandsgebäude gelten. Wird ein Gebäude abgerissen, erlischt der Bauantrag - für den Neubau muss also ein neuer Antrag gestellt werden. Je nach Größe und Bundesland kann auch eine Abrissgenehmigung erforderlich sein. Die Kosten für einen Neubau sind im Vergleich zur Sanierung dementsprechend hoch.

Kredite und Zuschläge

Zudem stehen bei einer Sanierung zinsgünstige Kredite und weitere Zuschüsse zur Verfügung. Abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes sind massive Zuschüsse von bis zu 45 Prozent möglich. Zusätzlich erhalten Bauherren im Vergleich zu den üblichen Bankzinsen einen Zinsvorteil von circa drei bis vier Prozent. Dabei können je nach Gebäude beträchtliche Summen zusammenkommen, weshalb es aus finanzieller Sicht oft sinnvoll ist, eine Sanierung durchzuführen. Der Neubau bietet im Vergleich dazu zwar ebenfalls einen zinsgünstigen Kredit - allerdings ist der Zinssatz schlechter und es gibt keinen Zuschuss. So ist ein realistischer Vorteil pro Wohneinheit - eine Einliegerwohnung gilt als eine weitere, also zweite Wohneinheit - von circa 90.000 Euro gegeben.

Moderne Standards

Die Entscheidung für eine Sanierung oder einen Neubau hängt meist von wirtschaftlichen Faktoren ab. Aber auch die modernen Anforderungen spielen eine Rolle, weshalb sich viele Bauherren am Ende für einen Neubau entscheiden. Fakt ist jedoch: Eine Sanierung kann heutzutage so durchgeführt werden, dass das Resultat den heutigen Standards in jeder Hinsicht gerecht wird. Soll heißen: Wird ein Bestandsgebäude auf den Rohbauzustand zurückgesetzt - wobei auch ein Teilabriss immer noch als Sanierung gilt -, kann eine attraktive Immobilie entstehen, die dem aktuellen Stand eines Neubaus in nichts nachsteht. Durch eine gute Förderung und einen günstigen Zinssatz sind solche Objekte sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbetreibende interessant.

Über Luca Arenz:

Luca Arenz ist der Geschäftsinhaber der ARCenergie GmbH, einem Ingenieurbüro für Bauphysik, spezialisiert auf Fördermittel, Energieberatung, Nachhaltigkeitszertifizierungen (DGNB), Schallschutz, Wärmeschutz sowie Brandschutz und Qualitätskontrolle. Im ARCenergie-Team befinden sich Bauingenieure, Architekten, Physiker, Vermesser, Dachdecker, Maurer und Zimmerleute, die sich um die technischen Aspekte des Bauprojektes kümmern können. Auf diese Weise kann die ARCenergie GmbH ihre Projekte ganzheitlich planen und Lösungen finden. Weitere Informationen unter: https://www.arcenergie.de/.

