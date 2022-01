Swissdigital Design

Swissdigital Design lanciert Lifestyle Gepäck mit Unterstützung des Apple Find My Netzwerks

Düsseldorf (ots)

Swissdigital Design bietet ab sofort eine Lifestyle Gepäck Kollektion an, die Apples WO IST? App einsetzt und es Reisenden so ermöglicht, ihr Gepäck auf sichere und einfache Weise zu lokalisieren und im Auge zu behalten.

Swissdigital Design ist eine Premium-Marke im Bereich Technology Fashion und bringt mit ihrer SDD Finding Serie die erste Lifestyle Gepäck Kollektion auf den Markt, die zusammen mit dem globalen Find My Netzwerk von Apple zusammenarbeitet. Das Find My Netzwerk ist ein Crowdsourced Netzwerk mit fast einer Milliarde Apple-Geräten, die drahtlose Bluetooth-Technologie nutzen, um vermisste Geräte oder Gegenstände in der Nähe aufzuspüren und deren ungefähre Position an den Besitzer in der WO IST? App zu melden. Der gesamte Prozess ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und anonym, so dass niemand, auch nicht Apple oder Swissdigital Design, den Standort oder die Informationen eines Geräts einsehen kann.

Mit einer Kollektionslinie von Rucksäcken, Reisegepäck, Taschen und eigenständigen Gegenstandsfindern kombiniert Swissdigital Design hochwertiges Design mit der innovativen Technologie von Apple. Ausgewählte Produkte dieser neuen Linie umfassen auch andere Innovationen wie eine Massagefunktion, RFID-Schutz und ein USB-Ladesystem.

Die neuen Rucksäcke, Taschen und Gepäckstücke von Swissdigital Design sind mit einem Apple Finder ausgestattet, der über einen Lautsprecher mit einer Alarmfunktion mit einer maximalen Lautstärke von 130 dB und einem hellen blauen Licht verfügt, um die Tasche oder den Gegenstand auch im Dunkeln zu finden.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere innovative Linie von Gepäckstücken und Reiseutensilien anbieten zu können, die mit Apples Find My Netzwerk funktionieren", sagt Martin Bieri, Chief Sales & Marketing Officer von Swissdigital Global.

Bereits mit Jahresbeginn werden die Produkte für die Konsumenten in allen EU-Ländern und in den USA über Amazon erhältlich sein. Parallel wird die Kollektion auch über renommierte Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz und den Niederlanden eingeführt, gefolgt von weiteren europäischen Ländern sowie Nordamerika im ersten Halbjahr 2022.

Neben den einzigartigen technischen Innovationen zeichnen sich die Taschenmodelle durch zahlreichen Designdetails aus, die für einen hohen Tragekomfort und lange Haltbarkeit sorgen. So verfügen die Modelle beispielsweise über eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss, die am Rücken des Trägers/der Trägerin anliegt und über einen Schlüsselring, damit die Schlüssel immer an der gleichen Stelle aufbewahrt werden können.

Alle Taschen von Swissdigital Design zeichnen sich durch höchste Qualität und modisches Design aus und bieten so jedem Geschäfts- oder Städtereisenden das Modell, das perfekt zu den jeweiligen modernen, urbanen Bedürfnissen passt.

Die neuen Produkte von Swissdigital Design haben die Zertifizierung im Rahmen des Find My Network-Zubehörprogramms erhalten, das es Drittanbietern ermöglicht, Suchfunktionen in ihre Produkte einzubauen und so die Möglichkeiten der WO IST? App von Apple zu erweitern, um ihren Kunden zu helfen, ihre wichtigen Gegenstände zu finden und zu behalten.

Über Swissdigital Design:

Wir machen Dinge anders. Swissdigital Design ist eine dynamische Marke, die es liebt, mit einer einzigartigen Symbiose von Praktischem und Digitalem neue Wege zu gehen. So entstand die DigitalSHIELD, die erste Android-Smartwatch der Welt. Swissdigital Design bietet hochwertige Lifestyle Produkte wie Taschen und Rucksäcke an. Smartes Gepäck, randvoll mit (digitalen) Innovationen in einem hochwertigen und formschönen Design. Swissdigital Design ist alles, was Sie brauchen, um neue Abenteuer auf bequeme und verlässliche Weise zu erleben. www.swissdigital.com

