Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices

Labbé & Cie. | Top Executive Search & Advisory | Aufsichtsrats- und Beiratsservices

Charakterstärke im Fokus - Kooperation mit clyos | Swiss Institute for Character Science

Nürnberg (ots)

Headhunting oblige - und zählt zu den vornehmsten sowie wertvollsten Tätigkeiten?

Unbedingt, weil die Besetzung von Spitzen- und Schlüsselpositionen mit fachlich geeigneten ebenso wie charakterlich integren Leistungsträgern zu den wesentlichen strategischen, den Erfolg von Unternehmen bestimmenden Business Cases zählt.

Return on Character (RoC) als aufschlussreiche Kennziffer für Unternehmenserfolg

Seit Jahren zeigen unsere Längsschnittstudien zum Thema Return on Character (RoC), zuletzt in einer umfassenden Studie aus dem Jahr 2024, dass der Unternehmenserfolg positiv korreliert mit der Charakterstärke der handelnden Akteure auf C-Level.

Das Wesentliche ist prägnant: Erfolg erfordert kluge Köpfe mit integrem Charakter

Labbé & Cie. zielt nun gemeinsam mit clyos | Swiss Institute for Character Science auf die Evaluierung und Validierung der Charakterstärke, auf C-Level ebenso wie auf der Ebene der Leistungsträger unterhalb der Vorstands- bzw. Geschäftsführungsebene.

Prioritäten richtig zu setzen und sich klar auszurichten - eine Frage der Intelligenz

Ziel ist es, Leistungspotenzial in Kombination mit Werteorientierung zu diagnostizieren, um wahrliche Leistungsträger zu erkennen und zu fördern, auch und insbesondere im Rahmen einer systematischen Top-Management-Nachfolge aus den eigenen Reihen.

Über das Unternehmen

Labbé & Cie. "genießt bei Entscheidern hinsichtlich der externen Besetzung von Positionen auf oberster Leitungs- sowie 1. und 2. Führungsebene einen exzellenten Ruf als ebenso diskret wie erfolgreich agierender Headhunter" (SZ) und "gilt als Premium Boutique bei der strategisch orientierten Besetzung von Schlüsselpositionen auf Top Management Ebene. Zu den Mandanten gehören Entscheider von Börsen- und Familienunternehmen" (F.A.Z.).

Original-Content von: Labbé & Cie. , übermittelt durch news aktuell