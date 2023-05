WestVac Biopharma Co.,Ltd.

Der erste seiner Art in der Welt: Der rekombinante multivalente COVID-19-Protein-Impfstoff gegen XBB-Varianten von WestVac Biopharma/West China Medical Center, Sichuan University wurde für klinische Versuche zugelassen.

Am 17. Mai 2023 erhielten der rekombinante bivalente COVID-19-Protein-Impfstoff (Sf9-Zellen) und der rekombinante trivalente COVID-19-Protein-Impfstoff (Sf9-Zellen), die von WestVac Biopharma/ West China Medical Center, Sichuan University gegen die neuesten zirkulierenden XBB-Varianten entwickelt wurden, die "Genehmigung für klinische Versuche" von der National Medical Products Administration of China. Diese beiden neuen Impfstoffe werden nach Abschluss der erforderlichen klinischen Studien rasch zum Schutz gegen die derzeit zirkulierende XBB-Variante vermarktet. Diese beiden Impfstoffe sind auch die ersten COVID-19-Impfstoffe der Welt, die speziell für Varianten wie XBB in die klinische Erprobung gehen.

Der Gemeinsame Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrats hielt Anfang Mai 2023 eine Pressekonferenz ab. Auf der Tagung wurde festgestellt, dass mit der zunehmenden Interaktion zwischen China und anderen Ländern im In- und Ausland die weltweiten Auswirkungen auf die Zusammensetzung der wichtigsten Pandemievarianten des neuartigen Coronavirus in meinem Land dramatisch zunehmen. Den Überwachungsdaten zufolge[1] haben sich die primären Pandemievarianten des COVID-19-Virus in China zur XBB-Serie entwickelt. In diesem Zusammenhang nutzt WestVac Biopharma die internationale fortschrittliche Insektenzell-Plattform für rekombinante Proteinimpfstoffe, um den rekombinanten bivalenten COVID-19-Proteinimpfstoff (XBB + Prototyp-Stamm) (Sf9-Zelle), den bivalenten Coviccine ®-Proteinimpfstoff und den rekombinanten trivalenten COVID-19-Proteinimpfstoff (XBB + BA.5 + Delta-Variante) (Sf9-Zelle) zu entwickeln. Die beiden Impfstoffe von WestVac sind von entscheidender Bedeutung für die Prävention der aktuellen XBB-Varianten und leisten einen wichtigen Beitrag zur laufenden Bekämpfung der COVID-19-Epidemie.

Der rekombinante COVID-19 Bivalent (XBB+Prototyp) Protein-Impfstoff (Sf9-Zelle) ist eine verbesserte Version des von WestVac Biopharma entwickelten Coviccine® -Rekombinanten COVID-19-Impfstoffs (Sf9-Zelle). Studien haben gezeigt, dass der Impfstoff hohe Titer neutralisierender Antikörper gegen mehrere Subvarianten, einschließlich XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1[1], induziert, was darauf hindeutet, dass der Impfstoff ein universeller COVID-19-Impfstoff ist, der gegen mehrere Stämme wirksam ist, insbesondere mit einem besonders signifikanten Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen Varianten der XBB-Serie.

WestVac Biopharma und seine Tochtergesellschaft WestVac Biopharma (Guangzhou) haben den Vektor für den rekombinanten trivalenten COVID-19-Proteinimpfstoff (XBB+BA.5+Delta) (Sf9-Zelle) konstruiert und rekombinante trivalente Proteinimpfstoffe von hoher Reinheit und Qualität für die Verwendung beim Menschen hergestellt, indem sie die Vorteile der international fortschrittlichen Plattform für die Expression von Insektenzellen in der rekombinanten Proteinimpfstoffproduktion nutzten. Das Subunit-Impfantigen wurde auf der Grundlage der Struktur der S-RBD- und HR-Proteine der COVID-19-Untervarianten XBB und BA.5 entwickelt und kann sich selbst zu stabilen trimeren Proteinpartikeln zusammensetzen. Studien haben gezeigt, dass der Impfstoff hohe Titer neutralisierender Antikörper gegen mehrere Subvarianten induziert, darunter Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75, was darauf hindeutet, dass es sich um einen COVID-19-Breitbandimpfstoff gegen mehrere verbreitete Subvarianten im In- und Ausland handelt.[1]

WestVac Biopharma Co. Ltd. ist ein innovatives biopharmazeutisches Unternehmen, das Impfstoff-F&E, -Produktion und -Vertrieb integriert und eine jährliche Produktionskapazität von 1,1 Milliarden Impfstoffdosen hat. WestVac Biopharma wurde erfolgreich in die Liste der Einhorn-Unternehmen für die Jahre 2021 bis 2023 aufgenommen. Im Dezember 2022 wurde Coviccine® von der nationalen Behörde für den Notfalleinsatz zugelassen und steht in über 20 Provinzen Chinas auf der Ausschreibungsliste für Impfstoffe.

