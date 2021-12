Gefühlt schneller durch's Jahr gelevelt: Die Top 5 der durchgePLITCHten Games 2021

MegaDev GmbH

Was, schon fast 2022?! Das Endgame des Jahres ist in vollem Gange, auch wenn einige geistig noch die letzten beiden Jahre verarbeiten. Daher ist es manchmal genau das richtige, in eine andere Welt abzutauchen. Diese Form des Eskapismus haben in den vergangenen Monaten auch viele Gaming-Laien und sogenannte Casual Gamer für sich entdeckt und sich neue Computer und Spiele zugelegt. Laut Bitkom haben rund víer Millionen Menschen erstmals Geld fürs Gaming in die Hand genommen.

Einsteiger werden jedoch nicht selten mit einer Welt konfrontiert, zu der neben dem Vertrautmachen mit Steuerung und Interfaces auch eine gewisse Übung und Skills dazu gehören. Dies, in Kombination mit berufs- oder familienbedingtem Zeitmangel, kann über Frustration und Spaß entscheiden - und dieser Grat ist sehr schmal. In diesem Jahr suchten zahlreiche Gamer daher nach Möglichkeiten, ihr PC-Spielerlebnis an einigen Ecken und Enden zu tweaken. Auf PLITCH wurden sie fündig: Die Software erlaubt es ihnen, mithilfe von Cheats und Training Codes die PC Games ihrer Wahl an ihre individuelle Spielweise und -fähigkeiten anzupassen, sie leichter zu machen oder eine besondere Herausforderung zu schaffen.

PLITCH verrät, bei welchen Spielen Gamer sich im vergangenen Jahr am häufigsten unter die Arme greifen ließen:

Anno 1800: Das "Motherlode" der industriellen Revolution

Die Anno-Reihe aus dem Hause Ubisoft Blue Byte gehört hierzulande zu den bekanntesten Spielserien. Im siebten Teil, angesiedelt in der Zeit der industriellen Revolution, müssen Spieler wieder ein Inselreich gründen, bahnbrechende Entdeckungen machen und den technologischen Fortschritt fördern, um ihre Bevölkerung zur höchsten Zivilisationsstufe zu führen - ein wahrer Zeitfresser.

Obwohl Anno 1800 bereits 2019 erschien, zählt es auf PLITCH zu den beliebtesten Cheat-baren Games. Anno-siasten können sofort Rohstoffe in ihre Lagerhallen verfrachten oder Schiffe ohne lästige Bauzeit in ihren Häfen platzieren. Außerdem können sie schlagartig an Einfluss gewinnen: Normalerweise erhalten Spieler pro 400 Einwohner zehn Einflusspunkte, mit denen sie anfangs gegen schlechte PR steuern und ihr Image verbessern können, damit ihre Bevölkerung produktiv bleibt und wächst. Im späteren Verlauf wird Einfluss vor allem dann wichtig, wenn sie expandieren wollen. Dieser Prozess beansprucht unter Umständen sehr viel Zeit. Der meistgenutzte Code ist und bleibt jedoch wenig überraschend derjenige, der ihre virtuellen Industriellen-Geldbeutel füllt.

Assassin's Creed Valhalla: Mit viel Ausdauer die Nordsee bereisen

Mit Assassin's Creed Valhalla hat Ubisoft eine riesige RPG-Welt geschaffen, in der Spieler als Wikinger*in Eivor auf dem Weg nach England an jeder Ecke auf unliebsame Gegner in Tier- und Menschenform treffen Nach einiger Zeit können zufällig gespawnte Gegner jedoch zu einer störenden Belastung werden - vor allem, wenn man sich lieber auf die Story als auf ständige Auseinandersetzungen konzentrieren möchte.

Damit sich Gamer nicht allzu lange mit ihnen aufhalten müssen, bietet PLITCH Codes, die den Kampf wesentlich vereinfachen und beschleunigen. So können sie beispielsweise für unendlich viel Ausdauer sorgen, die die Spieler normalerweise daran hindert, durchgehend in Kampfbewegung zu bleiben. Gleiches gilt für die "Ressource" Adrenalin, mit der sie im Kampf spezielle Fähigkeiten ausführen. Adrenalin ist jedoch nur über den Fertigkeitenbaum upgradebar. Mit PLITCH gibt's "Unendlich Adrenalin" umsonst. Natürlich darf ein God Mode mit Unverwundbarkeitsgarantie nicht fehlen. Und wer Spaß am Minigame Örlög gefunden hat, jedoch gerne mehr als 15 Lebenspunkte pro Spiel hätte, kann sich mit unendlich vielen Leben ausstatten.

Cyberpunk 2077: Wer hacken kann, kann auch cheaten

Im futuristisch-düsteren Night City des meisterwartetsten Spiel der letzten Jahre erhält Söldner*in V über ein Implantat unliebsame Gesellschaft von Alt-Rocker und Anti-Corpo-Rebell Johnny Silverhand, der sich wie ein Parasit in Vs Kopf eingerichtet hat. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Besucher wieder loszuwerden, gerät V an verschiedene Fraktionen, Fixer und Freunde.

Kampf und (Quick-) Hacks spielen in Cyberpunks Gameplay eine essenzielle Rolle. Dafür hat PLITCH gleich 28 Codes in petto, mit denen Gamer die (etwas durchwachsene) RPG-Erfahrung des CDPR-Spiels verbessern können. Auf diesem Weg fließen nicht nur zusätzliche Eurodollar in die Taschen ihrer Cargohosen: Unendlich viel RAM bedeutet unendlich viele Quickhacks, mit denen sie den Kampf manipulieren. Mit unendlich viel Munition lässt es sich besser durch Gegnerreihen schießen. Das Anpassen der Zielgenauigkeit sowie das Entfernen von Nachladen und Rückstoß machen den Kampf zu einer schnellen Angelegenheit. Und was wäre ein RPG ohne Skilltree? Hierfür lassen sich zusätzlich Attributpunkte generieren, um schneller bessere Fähigkeiten und Perks freizuschalten.

Valheim: Überleben leichtgemacht

Das Sandbox-Survival-Spiel des schwedischen Entwicklers Iron Gate entlehnt Name und Handlungsort der nordischen Mythologie. Der Tod des Charakters ist hier jedoch nur der Anfang: Soll der Wikinger-Krieger in die Hallen von Valhalla aufgenommen werden, muss er zunächst die Übel, die Valheim heimsuchen, besiegen und Göttervater Odin helfen, Ordnung wiederherzustellen.

Normalerweise ist "Realitätsnähe" ein wesentlicher Bestandteil von Survival Games: Charaktere müssen sich ernähren, können nur ein gewisses Gewicht tragen und sind nicht in der Lage, übermenschlich schnell zu sprinten oder weit zu springen. Außerdem laufen sie ständig Gefahr, Werkzeuge und Waffen zu verlieren, da diese sich abnutzen. Mithilfe von PLITCH-Codes können Spieler in Valheim diese Unannehmlichkeiten umgehen, indem sie das Tragegewicht von Gegenständen reduzieren oder vollständig entfernen, die Haltbarkeit von Items bis zur Unendlichkeit verlängern und sowohl Laufgeschwindigkeit als auch Sprungkraft für die schnellere Fortbewegung in der Open World verbessern. Auch hier sorgt ein God Mode für Unverwundbarkeit in einer Welt voller Gegner.

Bloons TD 6: Effektiv im Kampf gegen Ballons

In der Bloons-Tower-Defense-Reihe des neuseeländischen Studios Ninja Kiwi müssen Spieler Ballons - die namensgebenden Bloons - davon abhalten, das Ende eines vorgegebenen Weges zu erreichen. Dafür setzen sie ihnen Türme (im Spiel "Affen" genannt) mit spezieller Ausrüstung sowie verschiedenen Fähigkeiten und Attacken in den Weg.

Normalerweise erhalten die Spieler Cash und Affengeld, indem sie Ballons zum Platzen bringen oder Level erfolgreich meistern. Mit diesen Ingame-Währungen können sie sich effektivere Tower, Upgrades und andere spezielle Gegenstände kaufen. Affenwissen fungiert als eine Art Skilltree, über den sie allerhand Fähigkeiten freischalten, die ihnen im defensiven Kampf gegen die Bloons helfen. PLITCH bietet Bloons-TD-6-Spielern, die keine Fans von langwierigem Farmen sind, hilfreiche Codes, mit denen sie schneller an die wichtigen Geld- und Fähigkeitenressourcen gelangen.

Über MegaDev

Die MegaDev GmbH wurde 2015 in München gegründet und ist mit ihrer Software "PLITCH" europäischer Marktführer für legale Cheats und Trainingcodes für Einzelspieler PC-Spiele. PLITCH hilft Spielern, das Spielerlebnis ihrem Geschmack und Vorlieben anzupassen, um die Zeit beim PC-Spielen optimal zu nutzen. Die All-in-One Software kann tausende von Fähigkeiten, Gegenständen und Ressourcen freischalten und repetitives Spielen damit minimieren; andererseits bietet sie aber auch einen Training-Modus, mit dem gezielt Spielsituationen herausfordernder gestaltet werden können. Entscheidend für die Zukunftsstrategie ist das Credo MegaDevs, nur Original-Spiele zu bearbeiten die ausschließlich auf der lokalen Maschine des Nutzers verarbeitet werden und keinesfalls Auswirkungen auf den Multiplayer eines Spiels haben.

