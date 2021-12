nowomed

nowomed: Telemedizin-Startup launcht ersten Standort für Cannabis-Therapie in Berlin

nowomed launcht ersten Standort in Berlin

Dort können Patienten sich zu einer möglichen Cannabis-Therapie beraten lassen

"Pre-Anamnese" und Therapie-Begleitung finden bequem digital statt

So ermöglicht nowomed einen unkomplizierten Einstieg in die Cannabis-Therapie für Patienten und Ärzte

Erster Schritt auf der Mission zur Neugestaltung der Telemedizin in Deutschland

Das Startup nowomed ermöglicht gemeinsam mit kooperierenden Ärzten einen einfachen und direkten Weg in die mögliche Cannabis-Therapie. Auf dem Online-Portal von nowomed können Patienten im ersten Schritt bequem erfahren, ob eine Cannabis-Therapie für sie in Frage kommt. Dann erhalten sie in kürzester Zeit einen Vororttermin mit einem erfahrenen Arzt. Dabei unterstützt nowomed mit einer smarten, digitalen Gesundheitsanwendung den gesamten Prozess für Patienten und Ärzte. Jetzt hat das Startup seinen ersten Standort in Berlin eröffnet. Bereits im Januar folgen München und Köln.

Der einfache Einstieg in die Cannabis-Therapie für Patienten und Ärzte

Zwar ist die Behandlung mit Cannabis-Produkten bereits seit 2017 möglich, doch die wenigsten Ärzte verschreiben neben klassischen Medikamenten auch THC-Produkte. "Der Zugang zu Cannabis-Therapien ist nach wie vor mit Hürden verbunden. Zum einen mangelt es an spezialisierten Ärztinnen und Ärzten, zum anderen sind aufwändige administrative Prozesse zu bewältigen", erklärt Florian Wesemann, Medizinischer Direktor bei nowomed. Genau hier setzt die Lösung von nowomed an und ermöglicht Patienten und Ärzten jetzt den einfachen Zugang zu Cannabis-Therapien.

Der erste große Schritt ist damit getan. "Die Vision von nowomed ist aber viel größer und die Cannabis-Therapie zunächst nur unser Vehikel dorthin", erklärt nowomed Gründer und CEO David Schmidt. "Als Anbieter von telemedizinischen Anwendungen für alternative Therapien und Spezialist für eine moderne Cannabinoid-Therapie haben wir ein digitales Umfeld für Ärztinnen und Ärzte entwickelt, um Patientinnen und Patienten effektiv zu helfen. Später soll unsere Plattform allen Ärztinnen und Ärzten, aus allen Disziplinen offenstehen. Wir wollen Deutschlands erste Anlaufstelle für Telemedizin-Lösungen werden."

Schon in der Pipeline in der nowomed Group sind das "nowomed digital lab" und "nowomed science"

nowomed digital lab ist eine Plattform-as-a-Service-Lösung, die ein digitales Ökosystem für therapeutische Exzellenz und ein hoch skalierbares und automatisiertes digitales Ökosystem für alternative medizinische Therapien bietet.

ist eine Plattform-as-a-Service-Lösung, die ein digitales Ökosystem für therapeutische Exzellenz und ein hoch skalierbares und automatisiertes digitales Ökosystem für alternative medizinische Therapien bietet. Innerhalb der nowomed science werden Forschungspartner vernetzt, um eine evidenzbasierte Medizin rund um die Cannabistherapie und weitere alternativmedizinische Ansätze zu fördern.

Über nowomed

nowomed ist ein Telemedizin-Anbieter für neuartige Therapien mit alternativer Medizin. Das Startup ermöglicht bereits heute Patienten einen einfachen und zeitgemäßen Zugang zu Cannabis-Behandlungen in ganz Deutschland. Der Therapiebeginn erfolgt innerhalb von wenigen Tagen nach der Registrierung auf nowomed.com. Die erfahrenen kooperierenden Ärzte beraten Patienten umfassend zu ihrer Therapieoption und verschreiben ihnen entsprechend ihren Beschwerden und Bedürfnisse medizinisches Cannabis. Durch die Patienten-App und das Telemedizin-Angebot begleitet nowomed die Behandlung mit dem behandelnden Arzt von A-Z. Hilfreiche Tools unterstützen im Rahmen der Therapie und bieten exzellente Assistenzfunktionen für Ärzte und Patienten.

