Frühling im Gartenhotel Crystal bedeutet mehr Natur, mehr Erholung und mehr Wellness

Fügen / Tirol

Sehen Sie in den Garten und Sie sehen in das Herz des Hauses. Natur in Reinkultur. Alles, was Energie spendet, hat hier seinen Platz. Behaglichkeit, Ruhe und Gemütlichkeit. Es ist die große Liebe auch zu den kleinen Dingen des Lebens, die jene Art Wohlfühl-Erlebnis möglich macht, das unvergesslich ist. Diese Philosophie prägt das gesamte Ambiente vom Crystal und verleiht diesem 4-Sterne-superior Hotel in Fügen im Zillertal den natürlichen Charme.

Ein Top-Service, ein gemütlicher Wohlfühlkomfort, kulinarische Hochgenüsse und Wellness vom Feinsten sind Ihre täglichen Urlaubsbegleiter und gehören zum Standard in der 4-Sterne-superior Kategorie. Außergewöhnlich und ein absolutes Highlight ist aber der Crystal-Garten. 4.400 m² mit Naturwiese, duftendem Blütenmeer und Wellness im Grünen. Großzügige Liegeoasen auf verschiedenen Ebenen sowie ein Green Pool (20 m langer, biologischer Schwimmteich) als auch 360° drehbare Holzliegen für einen Rundumblick erwarten Sie.

Aber noch nicht genug. Blumenliegewiese mit Rosen, Duftwicken und Lavendel, 275 m² begehbare Dachgärten mit Barfußweg (8 Stationen), ein hauseigenes Bienenschutzgebiet, je nach Saison Beeren und Obst zum Selbstpflücken, 125 Sitzplätze auf 400 m² um auch draußen Speisen zu können, hausgemachte Köstlichkeiten wie Sirupe, Essige, Öle, Chutneys, Honig u.v.m. aus den Kräutern und Beeren vom Crystal Garten. Yoga, Boccia, Gartenschach, Tischtennis & Badminton im Garten, Spielplatz für Kinder und eine über 250 Jahre alte Crystal Gartenhütte für Seminare & Pausen.

Natürlich hält das Crystal auch drinnen, was es draußen verspricht. Im Crystal erwarten Sie "Spa and more": Hallenbad, Saunen, Dampfbad und Ruheraum, Atrium Spa über 2 Etagen mit Blick auf die Zillertaler Berge, hochwertige Natur-Produkte von "Vinoble Cosmetics" aus Österreich, Saunarituale & Peelings mit Kräutern aus dem Crystal Garten, Massagen sowie Behandlungen aus der Kinesiologie und ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Yoga, Gymnastik, u.v.m.

Ostern im Crystal vom 09.04. bis 17.04.2022 8 TAGE / 7 NÄCHTE inklusive

3/4-Verwöhnpension

Osterbrunch am Ostersonntag

EUR 30 Spa Gutschein

ab 868,00 EUR pro Person für 7 Nächte

Weitere Informationen unter: www.gartenhotel-crystal.at

